طارق الشناوي: ثنائية أحمد مالك وهدى المفتي في سوا سوا تراجيديا بطعم الكوميديا تلمس أوجاع المجتمع

استطاع النجمان أحمد مالك وهدى المفتي أن يخلقا حالة درامية فريدة في مسلسلهما "سوا سوا"، وهي الحالة التي توقف عندها الناقد الكبير طارق الشناوي بالتحليل والإشادة عبر برنامج "صباحك مصري".

وأكد الشناوي أن أداء الثنائي في شخصيتي "هيما وأحلام" يحمل مسحة تراجيدية عميقة، ولكنها قُدمت بطعم كوميدي محبب، مشيراً إلى أن المسلسل نجح في طرح قضايا مجتمعية شائكة تمس معاناة الإنسان بأسلوب يمتلك جاذبية خاصة تجعل المشاهد مشدوداً من حلقة لأخرى، مع الحفاظ على توازن دقيق يضمن عدم إثقال كاهل الجمهور بجرعة حزن زائدة قد تفقده التواصل مع العمل، وهو ما اعتبره الشناوي ذكاءً في الصناعة وتقديم المحتوى.

وقال : هذا التوازن يتجلى بوضوح في رحلة "إبراهيم وأحلام"، الشابين اللذين يطمحان لتحقيق أبسط أحلامهما بالبقاء معاً، إلا أن تعقيدات الواقع والظروف المحيطة تقف حائلاً بينهما، مما يضع المشاهد أمام معالجة واقعية تميل إلى الصدق المفرط وتغوص في تفاصيل الحياة اليومية.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جانب أحمد مالك وهدى المفتي عدد من الممثلين، منهم أحمد عبد الحميد، نهى عابدين، خالد كمال، حسني شتا، تأليف مهاب طارق، وإخراج عصام عبدالحميد.