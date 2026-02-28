قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم انتظار جراحاتها
الخارجية: خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 11 رمضان | بث مباشر
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
بالصور

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
كريم عاطف

أمرت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري (KBA) في ألمانيا شركة بي إم دبليو بتنفيذ حملة استدعاء ضخمة تشمل مئات الآلاف من السيارات حول العالم، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق باحتمال اندلاع حريق نتيجة خلل فني مرتبط بمنظومة الأسلاك الداخلية. 

ويأتي قرار الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري (‏KBA‏)، في إطار الإجراءات الرقابية الصارمة التي تفرضها السلطات الألمانية على شركات صناعة السيارات لضمان أعلى معايير السلامة.

ووفقا لما نشرته الهيئة، فإن عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء من شركة بي إم دبليو، يتجاوز 330 ألف مركبة عالميا، من بينها نحو 29 ألف سيارة داخل السوق الألماني، وتشمل الحملة خمسة طرازات مختلفة، هي: i5 و5 وM5 وi7 و7، والتي تم إنتاجها خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى ديسمبر 2025. 

وتكمن المشكلة في احتمال وجود تركيب غير دقيق لأسلاك لوحة العدادات، ما قد يؤدي في ظروف معينة إلى ارتفاع حرارة غير طبيعي قد يرفع من احتمالات نشوب حريق.

وأكدت الهيئة أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات حتى الان نتيجة هذا العيب، إلا أن القرار جاء كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر مستقبلية محتملة، من جانبها، أقرت "بي إم دبليو" بصحة أرقام الاستدعاء داخل ألمانيا، فيما لم تؤكد بشكل نهائي الحصيلة الإجمالية على مستوى العالم.

وتعد هذه الخطوة ثاني عملية استدعاء تعلن عنها الشركة خلال أقل من شهر، بعد حملة سابقة استهدفت مئات الآلاف من السيارات بسبب احتمالية صدور شرارة من بادئ تشغيل المحرك، كما سبق أن واجهت الشركة في أواخر عام 2024 أزمة كبيرة تمثلت في استدعاء نحو 1.5 مليون سيارة بسبب خلل في نظام المكابح، ما انعكس سلبا على توقعاتها المالية انذاك، وأعاد تسليط الضوء على تحديات الجودة التي تواجه كبرى شركات صناعة السيارات عالميا.

الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري ألمانيا بي إم دبليو السيارات استدعاء سيارات الهيئة الاتحادية الألمانية سيارات بي إم دبليو صناعة السيارات

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

