بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

أمرت الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري (KBA) في ألمانيا شركة بي إم دبليو بتنفيذ حملة استدعاء ضخمة تشمل مئات الآلاف من السيارات حول العالم، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق باحتمال اندلاع حريق نتيجة خلل فني مرتبط بمنظومة الأسلاك الداخلية.

ويأتي قرار الهيئة الاتحادية الألمانية للنقل البري (‏KBA‏)، في إطار الإجراءات الرقابية الصارمة التي تفرضها السلطات الألمانية على شركات صناعة السيارات لضمان أعلى معايير السلامة.

ووفقا لما نشرته الهيئة، فإن عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء من شركة بي إم دبليو، يتجاوز 330 ألف مركبة عالميا، من بينها نحو 29 ألف سيارة داخل السوق الألماني، وتشمل الحملة خمسة طرازات مختلفة، هي: i5 و5 وM5 وi7 و7، والتي تم إنتاجها خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى ديسمبر 2025.

وتكمن المشكلة في احتمال وجود تركيب غير دقيق لأسلاك لوحة العدادات، ما قد يؤدي في ظروف معينة إلى ارتفاع حرارة غير طبيعي قد يرفع من احتمالات نشوب حريق.

وأكدت الهيئة أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو إصابات حتى الان نتيجة هذا العيب، إلا أن القرار جاء كإجراء احترازي لتفادي أي مخاطر مستقبلية محتملة، من جانبها، أقرت "بي إم دبليو" بصحة أرقام الاستدعاء داخل ألمانيا، فيما لم تؤكد بشكل نهائي الحصيلة الإجمالية على مستوى العالم.

وتعد هذه الخطوة ثاني عملية استدعاء تعلن عنها الشركة خلال أقل من شهر، بعد حملة سابقة استهدفت مئات الآلاف من السيارات بسبب احتمالية صدور شرارة من بادئ تشغيل المحرك، كما سبق أن واجهت الشركة في أواخر عام 2024 أزمة كبيرة تمثلت في استدعاء نحو 1.5 مليون سيارة بسبب خلل في نظام المكابح، ما انعكس سلبا على توقعاتها المالية انذاك، وأعاد تسليط الضوء على تحديات الجودة التي تواجه كبرى شركات صناعة السيارات عالميا.