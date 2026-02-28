صدمة.. بورش تبيع سيارات في 11 يومًا أكثر من مبيعات مازيراتي طوال العام

تمر العلامة الإيطالية الفاخرة “مازيراتي” بواحدة من أصعب فتراتها التاريخية، حيث كشفت الأرقام المسجلة في نهاية عام 2025 عن تراجع حاد جعل مبيعات بورش في أيام معدودة تتفوق على إنتاج "الرمح الثلاثي" لعام كامل.

في مفاجأة مدوية لأسواق السيارات، حققت شركة بورش مبيعات إجمالية بلغت 279,449 سيارة خلال عام 2025.

وبحسبة بسيطة، فإن الشركة الألمانية كانت تبيع ما يقارب 846 سيارة يوميًا. هذا يعني أن بورش احتاجت إلى أقل من 10 أو 11 يومًا فقط لتتجاوز إجمالي ما باعته مازيراتي طوال الـ 365 يومًا من العام ذاته، حيث توقفت مبيعات الأخيرة عند 7,900 وحدة فقط.

"عاصفة كاملة" تضرب مازيراتي تحت مظلة ستيلانتس

أرجعت مجموعة Stellantis، المالكة لعلامة مازيراتي، هذا الأداء الكارثي إلى ما وصفته بـ "العاصفة الكاملة". وتلخصت الأسباب في:

انهيار الطلب في الصين: تراجعت المبيعات بشكل حاد في واحد من أهم الأسواق العالمية.

التعريفات الجمركية الأمريكية: فرضت ضغوطًا إضافية على أسعار السيارات المستوردة.

تقلص مجموعة المنتجات: غياب التنوع في الموديلات الجديدة أضعف القوة التنافسية للعلامة.

ونتيجة لذلك، انخفضت صافي إيرادات مازيراتي إلى 726 مليون يورو، وهو رقم ضئيل مقارنة بمكانتها التاريخية.

فيراري تطيح بـ مازيراتي

المثير للدهشة هو أن مازيراتي، التي كانت تستهدف الإنتاج الكمي الفاخر، باعت أقل من علامات حصرية للغاية مثل فيراري (التي باعت 13,640 سيارة) ولامبورجيني (10,747 سيارة).

يضع هذا التراجع علامة استفهام كبيرة حول استراتيجية "ستيلانتس" التي حاولت دفع العلامة إلى فئة سعرية أعلى، مما أدى لفقدان بريقها وجاذبيتها في الأسواق العالمية.