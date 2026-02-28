قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يوجه بتسريع توريد مفاصل الركبة والحوض لإنهاء قوائم انتظار جراحاتها
الخارجية: خلية عمل بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة
صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 11 رمضان | بث مباشر
عايزة حق إخواتي المكفوفين.. صرخة طبيبة بعد غرق شقيقيها: «قتلوهم عشان الذهب وأطالب بالقصاص»
الكويت: أضرار مادية محدودة بمشروع مطار الكويت الجديد جراء استهدافه بمسيرة
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
كندا: لسنا طرفا في الحشد العسكري بالمنطقة.. ولا دور قتالي لقواتنا
استشهاد 51 طفلًا داخل مدرسة.. مصطفى بكري يتساءل: أين العالم مما يحدث في إيران؟
الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مسيرتين إسرائيليتين في سماء أصفهان
‏الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية.. دون إصابات ‏
البيت الأبيض يراقب التطورات.. وواشنطن وبرلين تحت المجهر بعد الهجمات على إيران
3 أحاديث نبوية عن فضل جنود مصر.. اعرف وصية الرسول بجيشها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

صدمة.. بورش تبيع سيارات في 11 يومًا أكثر من مبيعات مازيراتي طوال العام

مازيراتي
مازيراتي
عزة عاطف

تمر العلامة الإيطالية الفاخرة “مازيراتي” بواحدة من أصعب فتراتها التاريخية، حيث كشفت الأرقام المسجلة في نهاية عام 2025 عن تراجع حاد جعل مبيعات بورش في أيام معدودة تتفوق على إنتاج "الرمح الثلاثي" لعام كامل.

في مفاجأة مدوية لأسواق السيارات، حققت شركة بورش مبيعات إجمالية بلغت 279,449 سيارة خلال عام 2025. 

وبحسبة بسيطة، فإن الشركة الألمانية كانت تبيع ما يقارب 846 سيارة يوميًا. هذا يعني أن بورش احتاجت إلى أقل من 10 أو 11 يومًا فقط لتتجاوز إجمالي ما باعته مازيراتي طوال الـ 365 يومًا من العام ذاته، حيث توقفت مبيعات الأخيرة عند 7,900 وحدة فقط.

"عاصفة كاملة" تضرب مازيراتي تحت مظلة ستيلانتس

أرجعت مجموعة Stellantis، المالكة لعلامة مازيراتي، هذا الأداء الكارثي إلى ما وصفته بـ "العاصفة الكاملة". وتلخصت الأسباب في:

  • انهيار الطلب في الصين: تراجعت المبيعات بشكل حاد في واحد من أهم الأسواق العالمية.
  • التعريفات الجمركية الأمريكية: فرضت ضغوطًا إضافية على أسعار السيارات المستوردة.
  • تقلص مجموعة المنتجات: غياب التنوع في الموديلات الجديدة أضعف القوة التنافسية للعلامة.

ونتيجة لذلك، انخفضت صافي إيرادات مازيراتي إلى 726 مليون يورو، وهو رقم ضئيل مقارنة بمكانتها التاريخية.

فيراري تطيح بـ مازيراتي

المثير للدهشة هو أن مازيراتي، التي كانت تستهدف الإنتاج الكمي الفاخر، باعت أقل من علامات حصرية للغاية مثل فيراري (التي باعت 13,640 سيارة) ولامبورجيني (10,747 سيارة). 

يضع هذا التراجع علامة استفهام كبيرة حول استراتيجية "ستيلانتس" التي حاولت دفع العلامة إلى فئة سعرية أعلى، مما أدى لفقدان بريقها وجاذبيتها في الأسواق العالمية.

مازيراتي مبيعات مازيراتي أزمة مبيعات مازيراتي أرباح بورش 2025 ستيلانتس انهيار سوق الفخامة مبيعات السيارات مبيعات لامبورجيني مبيعات فيراري سيارات إيطالية

