قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
لو على البحر ولابس مايوه.. هل يجوز الصلاة به؟ علي جمعة يجيب
نتنياهو: دمرنا مقر المرشد الإيراني خامنئي في قلب طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام عبري: نقل كبار الوزراء الإسرائيليين إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنه تم نقل عدد من كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض، في ظل تصعيد أمني غير مسبوق.

وذكرت تقارير عبرية أن إيران أطلقت نحو 220 صاروخًا باتجاه إسرائيل حتى الآن، في إطار هجوم واسع النطاق استهدف عدة مناطق داخل البلاد.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان رسمي، رصد هجوم صاروخي إيراني جديد باتجاه مدينة حيفا ومناطق واسعة في شمال إسرائيل، مؤكدة تفعيل أنظمة الإنذار المبكر.

كما أشارت الجبهة الداخلية إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب، وسط حالة من التأهب القصوى في مختلف المناطق.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع بدأته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لطهران وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية على العملية اسم «الغضب العارم»، تعد الأولى من نوعها منذ غزو العراق عام 2003 من حيث السعي المعلن لتغيير نظام سياسي في المنطقة، وقد سبقتها استعدادات عسكرية شملت حشدا بحريا وجويا كبيرا.

من جانبها، باشرت إسرائيل الهجوم تحت مسمى «زئير الأسد»، مستهدفة مواقع في قلب العاصمة طهران، بينها محيط مقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إضافة إلى المجمع الرئاسي وعدد من المباني الحكومية.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول عربية تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وأعلنت إسرائيل، إلى جانب دول في المنطقة مثل قطر والإمارات والأردن، اعتراض عدد من هذه الصواريخ ودفعت التطورات الأمنية العديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها تحسبًا لتدهور الأوضاع.

إسرائيل كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية ملاجئ محصنة إيران الجبهة الداخلية الإسرائيلية هجوم صاروخي إيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

أتلتيكو مدريد

تشكيل أتلتيكو مدريد وريال أوفيدو في الدوري الإسباني

محمد هاني

نجم الزمالك السابق يسخر من نجم الأهلي

عمر جابر

خضوع عمر جابر لـ اختبار طبي بعد قليل لحسم موقفه من مباراة بيراميدز

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد