إعلام عبري: نقل كبار الوزراء الإسرائيليين إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأنه تم نقل عدد من كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض، في ظل تصعيد أمني غير مسبوق.

وذكرت تقارير عبرية أن إيران أطلقت نحو 220 صاروخًا باتجاه إسرائيل حتى الآن، في إطار هجوم واسع النطاق استهدف عدة مناطق داخل البلاد.

من جانبها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان رسمي، رصد هجوم صاروخي إيراني جديد باتجاه مدينة حيفا ومناطق واسعة في شمال إسرائيل، مؤكدة تفعيل أنظمة الإنذار المبكر.

كما أشارت الجبهة الداخلية إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب، وسط حالة من التأهب القصوى في مختلف المناطق.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع بدأته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لطهران وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية على العملية اسم «الغضب العارم»، تعد الأولى من نوعها منذ غزو العراق عام 2003 من حيث السعي المعلن لتغيير نظام سياسي في المنطقة، وقد سبقتها استعدادات عسكرية شملت حشدا بحريا وجويا كبيرا.

من جانبها، باشرت إسرائيل الهجوم تحت مسمى «زئير الأسد»، مستهدفة مواقع في قلب العاصمة طهران، بينها محيط مقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إضافة إلى المجمع الرئاسي وعدد من المباني الحكومية.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول عربية تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وأعلنت إسرائيل، إلى جانب دول في المنطقة مثل قطر والإمارات والأردن، اعتراض عدد من هذه الصواريخ ودفعت التطورات الأمنية العديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها تحسبًا لتدهور الأوضاع.