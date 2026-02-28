قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا

أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت منظمة الحج والزيارة في إيران تعليق جميع رحلات الحج والعمرة المتجهة إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وذلك على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة والتصعيد العسكري الذي شهدته طهران.

وأوضحت المنظمة في بيان رسمي أن القرار جاء عقب الهجوم الذي وصفته بـ«العدواني» من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وما ترتب عليه من إلغاء للرحلات الجوية، مؤكدة أنه سيتم وقف رحلات العمرة الفردية والحج إلى المشاعر المقدسة بشكل مؤقت إلى حين استقرار الأوضاع.

يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري واسع بدأته كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العملية تهدف إلى تقويض القدرات العسكرية لطهران وصولًا إلى إسقاط نظام الحكم.

وأطلقت وزارة الدفاع الأمريكية على العملية اسم «الغضب العارم»، تعد الأولى من نوعها منذ غزو العراق عام 2003 من حيث السعي المعلن لتغيير نظام سياسي في المنطقة، وقد سبقتها استعدادات عسكرية شملت حشدا بحريا وجويا كبيرا.

من جانبها، باشرت إسرائيل الهجوم تحت مسمى «زئير الأسد»، مستهدفة مواقع في قلب العاصمة طهران، بينها محيط مقر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، إضافة إلى المجمع الرئاسي وعدد من المباني الحكومية.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول عربية تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وأعلنت إسرائيل، إلى جانب دول في المنطقة مثل قطر والإمارات والأردن، اعتراض عدد من هذه الصواريخ ودفعت التطورات الأمنية العديد من شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها تحسبًا لتدهور الأوضاع.

منظمة الحج والزيارة في إيران إيران الحج والعمرة المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة وإسرائيل

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج

ما هو نظام الكيتو دايت؟

سيارات بي إم دبليو

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

