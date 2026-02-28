مسلسل رأس الأفعى الحلقة 11 .. قوات الأمن تحبط محاولة اغتيال القضاة

شهد مسلسل رأس الافعى الحلقة 11 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث استطاع مراد “أمير كرارة” اخماد محاولة اغتيال عدد من القضاه بعد اعتراف أحد عناصر الجماعة له بعد التحقيق معه.

بينما قرر الإرهابي يحيى موسى بتنفيذ عدد من العمليات الأرهابية من خلال مجموعة من الشباب المدربين أن يغتالوا مجموعة من ظباط الأمن الوطني.

وقامت مجموعة من العناصر الإرهابية بحرق عدد من السيارات كنوع من التخريب وإظهار الفوضى بالبلاد.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.