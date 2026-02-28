توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تشتري منزلا جديدا

أذاعت قناة “CBC دراما”، الحلقة 10 من مسلسل توابع، من بطولة الفنانة ريهام حجاج، والتي شهدت عددا من الأحداث، ومنها قيام شهيرة بشراء منزل جديد للانتقال فيه، بعد ان اصبحت بلوجر شهيرة.

طلب طارق نصيبه في ميراث زوجته ليلي، سواء في العقارات او الشركة.

قصة مسلسل توابع:

تجسّد ريهام حجاج، خلال أحداث المسلسل، شخصية “إنفلونسر متخصصة في علم النفس”، تجد نفسها متورطة في قضية قتل، وتسعى طوال الأحداث لإثبات براءتها، في إطار درامي نفسي تشويقي يكشف خبايا العلاقات الإنسانية وتأثير السوشيال ميديا على الوعي العام.

أبطال مسلسل توابع

العمل من بطولة ريهام حجاج، ويشاركها كل من: أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، سحر رامي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.