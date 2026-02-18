ماجدة خير الله: مالك والمفتي برعا في المشاهد الأولي من "سوا سوا"

أشادت الناقدة ماجدة خير الله باداء الفنانة سوسن بدر، ضمن احداث الحلقة الثانية من مسلسل سوا سوا، الذي يعرض على قناة mbc مصر.

وقالت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اداء مدهش ومؤثر بين خالد كمال ، ووالدته سوسن بدر في الحلقة الثانية من مسلسل سوا سوا، يستعرض في لقطات سريعة تاريخ مؤلم بين الام وابنها لايحمل اي ملامح ود، حوار موجز ومؤلم، يدفعك من باب الفضول متابعة المسلسل ، لمعرفة اسباب الجفاء ، والقطيعة المتعمدة، المسلسل يقدم بداية مثيرة ومشوقة يبرع احمد مالك ، وهدي المفتي ، في المشاهد الاولي التي بدات ساخنة بلاتمهيد طويل .

وتابعت الناقدة ماجدة خير الله : سوا سوا من الاعمال التي سوف احرص علي متابعتها وارجو ان يستمر بنفس السخونة التي بدأ بها، المسلسل تاليف مهاب طارق، واخراج عصام عبد الحميد.

يشارك في بطولة العمل الدرامي، نخبة من النجوم الموهوبين إلى جانب مالك والمفتي، منهم نهى عابدين، خالد كمال، وحسني شتا. المسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبد الحميد، ويقدم معالجة تميل إلى الواقعية الصارمة، حيث يغوص في تفاصيل الطبقة المتوسطة وما تعانيه من ضغوط.