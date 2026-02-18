قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
فن وثقافة

مش بحب أتفرج على نفسي.. أحمد عز: دخلت التمثيل ماكنتش الأقوى تمثيليًا

أحمد عز
أحمد عز
أحمد إبراهيم

كشف الفنان أحمد عز عن بعض التفاصيل الخاصة بعمله الفني الجديد “7 dogs” الذى من المقرر ان يعرض فى عيد الفطر المقبل. 

وقال عز، خلال تصريحات إذاعية، إن تجربة العمل في الفيلم لم يسبق له أن خاض مثلها من قبل، مشيرًا إلى أن مفهوم النجومية لا يرتبط بحجم الإيرادات أو الشعور بالنجاح الشخصي، بقدر ما يرتبط بالالتزام والانضباط في العمل. وأضاف: «اتعلمت إن النجومية مش إيرادات أو إنك تشوف نفسك، النجومية التزام»، لافتًا إلى التزام النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي بمواعيد التصوير، موضحًا: «لو هنصور الساعة 6 الصبح، كانت الساعة 6 تكون جاهزة».

وتحدث أحمد عز عن قوته كممثل قائلا : أول أما دخلت التمثيل ماكنتش الأقوى تمثيليًا ومش بحب أتفرج على نفسي .. وبتفرج على نفسي مرة واحدة في العرض الخاص .. وبنتقد نفسي بشكل وحش وبقول أنا إزاي عملت المشهد ده كده ؟. 

وأوضح أحمد عز : مفيش عمل فني بينجح بواحد مهما كانت نجوميته .. وطول عمري بقول كده من وأنا بعمل أول بطولاتي زي سنة أولى نصب وملاكي إسكندرية إن العمل الفني جماعي .. وممكن يكون ربنا صارف لواحد قبول عن التاني وده بيبقى صرف رباني انتا مالكش دخل فيه".

أبطال فيلم «7Dogs» 

ويضم فيلم «7Dogs» نخبة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، وهالة صدقي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

 وكان الإعلان التشويقي للفيلم قد كشف عن أجواء حافلة بالإثارة ومشاهد أكشن ضخمة جرى تصويرها في المملكة العربية السعودية، في إطار إنتاج ضخم تصل ميزانيته إلى نحو 40 مليون دولار، في خطوة تعكس توجه صُنّاع العمل لتقديم تجربة سينمائية عربية قادرة على المنافسة عالميًا.

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

