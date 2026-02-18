مش بحب أتفرج على نفسي.. أحمد عز: دخلت التمثيل ماكنتش الأقوى تمثيليًا

كشف الفنان أحمد عز عن بعض التفاصيل الخاصة بعمله الفني الجديد “7 dogs” الذى من المقرر ان يعرض فى عيد الفطر المقبل.

وقال عز، خلال تصريحات إذاعية، إن تجربة العمل في الفيلم لم يسبق له أن خاض مثلها من قبل، مشيرًا إلى أن مفهوم النجومية لا يرتبط بحجم الإيرادات أو الشعور بالنجاح الشخصي، بقدر ما يرتبط بالالتزام والانضباط في العمل. وأضاف: «اتعلمت إن النجومية مش إيرادات أو إنك تشوف نفسك، النجومية التزام»، لافتًا إلى التزام النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي بمواعيد التصوير، موضحًا: «لو هنصور الساعة 6 الصبح، كانت الساعة 6 تكون جاهزة».

وتحدث أحمد عز عن قوته كممثل قائلا : أول أما دخلت التمثيل ماكنتش الأقوى تمثيليًا ومش بحب أتفرج على نفسي .. وبتفرج على نفسي مرة واحدة في العرض الخاص .. وبنتقد نفسي بشكل وحش وبقول أنا إزاي عملت المشهد ده كده ؟.

وأوضح أحمد عز : مفيش عمل فني بينجح بواحد مهما كانت نجوميته .. وطول عمري بقول كده من وأنا بعمل أول بطولاتي زي سنة أولى نصب وملاكي إسكندرية إن العمل الفني جماعي .. وممكن يكون ربنا صارف لواحد قبول عن التاني وده بيبقى صرف رباني انتا مالكش دخل فيه".

أبطال فيلم «7Dogs»

ويضم فيلم «7Dogs» نخبة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، ناصر القصبي، وهالة صدقي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

وكان الإعلان التشويقي للفيلم قد كشف عن أجواء حافلة بالإثارة ومشاهد أكشن ضخمة جرى تصويرها في المملكة العربية السعودية، في إطار إنتاج ضخم تصل ميزانيته إلى نحو 40 مليون دولار، في خطوة تعكس توجه صُنّاع العمل لتقديم تجربة سينمائية عربية قادرة على المنافسة عالميًا.