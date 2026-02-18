بإطلالة كلاسيكية.. كارولين عزمي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وخطفت كارولين عزمي الانظار بإطلالة كلاسيكية لافته مرتدية بدلة باللون الابيض، تكشف عن جمالها وأناقتها.

كانت الفنانة كارولين عزمي، قد وقعت ضحية لبرنامج رامز ليفل الوحش، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

وعلم صدي البلد أن الفنانة كارولين عزمي أصيبت خلال الحلقة بعدد من الكدمات، وذهبت حينها إلى المستشفى وقد خرجت بعد الاطمئنان على حالتها الصحية، لتستأنف تصوير دورها في رأس الأفعى.

ومن المقرر أن تشارك كارولين عزمي في مسلسل «رأس الأفعى» من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وهو مستوحى من وقائع حقيقية، ويعتمد على أجواء من الإثارة والتشويق، مع تصاعد درامي قائم على المواجهات الأمنية وكشف شبكات الظل.

على جانب آخر، تستعد كارولين عزمي خلال الأسابيع المقبلة لبدء تصوير فيلم «محمود التاني»، الذي تتصدر بطولته، ويشاركها العمل كل من أحمد غزي وكزبرة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار، وينتمي إلى نوعية الكوميديا المشوقة.