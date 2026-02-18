قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
فن وثقافة

وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها

أحمد إبراهيم

نشر الفنان نبيل علي ماهر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن وفاة والدته. 

وكتب نبيل علي ماهر : أمي في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون.

ويقام جنازة والدة نبيل علي ماهر عصرًا في مسجد الشرطة، بالشيخ زايد.

نبيل على ماهر والتمثيل 

من ناحية أخرى قال المؤلف الموسيقي والفنان نبيل علي ماهر إن دخوله مجال التمثيل مؤخرا كان من باب التجربة والمزاح. مؤكدا أن عمله في التمثيل أسهل بكثير من تأليف الموسيقى التصويرية.

تابع خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة"، مع الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة ON، إلى أن عملية تأليف الموسيقى هي بمثابة "ولادة متعسرة" تتطلب جهدًا كبيرًا وضغطًا نفسيًا ووقتًا طويلًا لإنجاز العمل، على عكس التمثيل الذي وصفه بأنه مريح نسبيًا رغم بعض العقبات مثل المواعيد غير الدقيقة.

كما أعرب نبيل علي ماهر عن شغفه الكبير بالموسيقى التصويرية منذ بدايته، موضحًا أنه كان واثقًا من قدرته على النجاح في هذا المجال دون الحاجة إلى تأكيدات أو إثبات إضافي.

كما أشار إلى أن فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" كان محطة فارقة في مسيرته المهنية، حيث أتاح له فرصة التعاون مع أسماء كبيرة مثل الكاتب الراحل وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة، والفنان أحمد زكي، والفنانة الراحلة سناء جميل، إلى جانب وجوه جديدة آنذاك مثل منى زكي وكريم عبد العزيز.

لفت إلى أن شريف عرفة كان يعمل دائمًا مع صديقه العزيز مودي الإمام، الذي تربطه به علاقة صداقة طويلة تمتد منذ السبعينيات، تصل إلى أكثر من خمسين عامًا من المحبة والعمل المشترك. وأكد نبيل أن اختيار شريف عرفة التعاون معه في هذا الفيلم بدلًا من مودي الإمام كان مفاجأة كبيرة وسعيدة بالنسبة له، حيث قال: "انبسطت جدًا ومسألتش ليه، وكانت فرصة هايلة بالنسبالي".

أوضح أنه يحب مشهد في الفيلم يظهر فيه كريم عبد العزيز وهو يستعرض الأرض الكبيرة، مع موسيقى تصويرية، وعندما تنتهي الموسيقى تعقب منى زكي بقولها: "الله".

