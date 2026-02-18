بطولة مصطفى شعبان.. أحمد خالد أمين يعلن انتهاء تصوير مسلسل درش

نشر المخرج أحمد خالد أمين عددًا من الفيديوهات من داخل كواليس تصوير درش، يعلن من خلاله انتهاء تصوير العمل وذلك عبر حسابه على إنستجرام.

وعلق المخرج أحمد خالد أمين: الحمد لله فركش تصوير مسلسل درش، يا رب يعوض تعبنا خير، شكرا النجم الكبير مصطفى شعبان نجم النجوم.. شكرا شركة سينرجي المنتج الكبير تامر مرسي، شكرا زمايلي في كل الأقسام كنتوا قد المهمة، تعب وسهر وشقى، حقيقي ألف شكر لكل أسرة مسلسل درش، أمام وخلف الكاميرا، وشكرا الأستاذ عمرو دريري.

مسلسل درش

وأعلنت الصفحة الرسمية لقناة "ON E" توقيت عرض مسلسل "درش " بطولة مصطفي شعبان حيث يعرض المسلسل في النصف الأول من شهر رمضان الساعة 11:00 مساءً والإعادة 6:30 صباحا.

ويُعد «درش» من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل، إذ يجسد مصطفى شعبان خلاله شخصية بطابع شعبي في إطار درامي تشويقي مليء بالغموض والمفاجآت، مستعرضًا تفاصيل الحياة داخل الحارة المصرية.

مسلسل "درش" يُعرض في 30 حلقة، ومن بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم لقاء الخميسي وداليا مصطفى وميرهان حسبين، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.