أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. فيديو
بعد قليل.. محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة
بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
فن وثقافة

بإطلالة محتشمة .. هبه مجدي تروج لـ المداح أسطورة النهاية

هبه مجدي
هبه مجدي
ميرنا محمود

روجت الفنانة هبة مجدي لمسلسلها الرمضاني المداح أسطورة النهاية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت هبه مجدي صور من الكواليس مرتديه فستان أسود محتشم و علقت:المداح أسطورة النهايه يوميا الساعه ٩ علي إم بي سي مصر.

أكدت النجمة هبه مجدي أن "المداح" من أكثر المُسلسلات التي ربطت بينها وبين المشاهد المصري والعربي عبر خمس سنوات كاملة.

وقالت في تصريحات خاصة أن شخصية "رحاب" في الموسم الجديد تواجه نتائج اختياراتها الصعبة مرة أخرى، وسط تساؤلات حول إمكانية عودة طيبتها القديمة أو انجرافها نحو مزيج جديد من القسوة والتناقض، خاصة أن قصتها هذا الموسم تختلف تمامًا عن الأجزاء السابقة، حيث لم يعد الحب هو الدافع الرئيسي لمسارها، لتدخل في صراعات أكثر تعقيدًا تتقاطع مع عدد كبير من الشخصيات داخل العمل.

وأكدت هبه مجدي أن هذا الموسم سيكون مُختلف في الكثير من الجوانب من حيث التناول ومحاور المُناقشات، وقالت أن العديد من المُشاهدين لديهم شغف بهذا العالم الغامض ولا زالت هناك الكثير من القصص والحكايات في هذه الأجواء سيشهدها الموسم الجديد.

مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، حمزة العيلي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، خالد أنور، مفيد عاشور، علاء مرسي، جمال عبد الناصر، عفاف رشاد وآخرين، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

