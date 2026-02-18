قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد العدوي: نستهدف 16 مليار جنيه مبيعات في 2026 ونسـرّع وتيرة التنفيذ والتوسع

أحمد عبد القوى

كشف المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، عن خطة الشركة لعام 2026، والتي تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 16 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه في 2025، بنمو يقارب 167%، مدعومة بزيادة الإنفاق الاستثماري إلى 6 مليارات جنيه مقارنة بـ3.5 مليار جنيه العام الماضي، بنسبة نمو 72%.

وأوضح العدوي فى تصريحات صحفية  أن الخطة تركز على تسريع معدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، والالتزام بالجداول الزمنية للتسليم، مع الحفاظ على جودة التنفيذ ورفع كفاءة التشغيل. كما تشمل الاستراتيجية طرح مراحل جديدة داخل المشروعات القائمة، وتوسيع أعمال البنية التحتية والخدمات، بما يعزز التدفقات النقدية ويدعم التوسع الذاتي.

وأشار إلى حصول الشركة على تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 5.2 مليار جنيه لتمويل جزء من مشروع «چيفيرا» برأس الحكمة، من خلال تحالف مصرفي يضم عددًا من كبرى البنوك المصرية، مؤكدًا أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي ويسهم في تحسين الهيكل التمويلي وإطالة آجال الاستحقاق.

وأضاف أن الاستحواذ على أراضٍ جديدة يمثل محورًا رئيسيًا في خطة 2026، حيث تستهدف الشركة تطوير مشروع متعدد الاستخدامات بالقاهرة، إلى جانب تعزيز تواجدها الإقليمي من خلال دخول السوق السعودي، بعد تأسيس شركة بالمملكة والحصول على التراخيص اللازمة تمهيدًا لإطلاق أول مشروعاتها بالرياض.

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

