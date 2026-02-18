قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

إيمان طلعت

بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية، رؤية هلال شهر رمضان وأن يوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان، أصبح الكثير يبحث عن امساكية رمضان 2026، وذلك لاستعدادهم لهذا الشهر المعظم الذي ينتظره المسلمون بفارغ الصبر. 

ويهتم المسلمون بـ إمساكية رمضان 2026، وذلك لمعرفة مواقست الصلاة وعدد ساعات الصوم والإمساك عن الطعام. 

لذا ينشر موقع صدى البلد إمساكية شهر رمضان 2026، وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك بداية من اليوم الجمعة، حتى آخر أيام الشهر الكريم.

امساكية رمضان 2026 

1 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:56 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:33 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

 2 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:55 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:32 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:46 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:04 مساءً.

 3 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:54 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:31 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:21 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:47 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:04 مساءً.

 4 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:53 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:30 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:47 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:05 مساءً.

5 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:53 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:48 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:06 مساءً.

 6 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:52 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:29 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:49 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:06 مساءً.

 7 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:51 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:01 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:28 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:07 مساءً.

 8 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:50 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:26 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.

 9 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:49 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:59 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:25 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:51 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.

10 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:48 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:09 مساءً.

 11 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:47 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

 12 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:46 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:22 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:53 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

 13 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:45 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:21 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً.

 14 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:44 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:20 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

15 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:43 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:19 مساءً.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

 16 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:42 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:18 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:56 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً.

 17 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:40 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:17 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

 18 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:39 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:16 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

 19 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:15 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.

 20 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:13 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

 21 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

22 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.

 23 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

 24 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:09 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

25 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:08 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.

 26 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

 27 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

 28 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.

 29 رمضان 2026
- موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:03 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

 30 رمضان 2026

- موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.

- موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:02 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

- موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

