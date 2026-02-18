اقتحموا شقة في الهرم.. إحالة 7 متهمين انتحلوا صفة رجال مباحث للمحاكمة

قررت نيابة أكتوبر الكلية، إحالة 7 أشخاص للمحاكمة في واقعة سرقة بالإكراه وانتحال صفة رجال مباحث بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة.





تفاصيل الواقعة





كشفت التحقيقات أنه بدائرة قسم الهرم، أقدم المتهمون من الأول حتى الخامس على سرقة مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهما محمد حمد مغنم.





وأوضحت النيابة أن المتهمين السادس والسابع قاما بالتحريض والتخطيط للجريمة، حيث أمدّا باقي المتهمين بمعلومات تفصيلية عن محل سكن المجني عليهما ومواعيد تواجدهما، تمهيدًا لتنفيذ الجريمة.





وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، توجه المتهمون إلى مسكن المجني عليهما، وطرقوا الباب مدعين أنهم من رجال الضبط القضائي – المباحث الجنائية – ثم اقتحموا المسكن عنوة، وبثوا الرعب في نفس المجني عليهما، وأشهر أحدهم سلاحًا أبيضًا «مطواة قرن غزال» لإرغامهما على الإرشاد عن خزينة النقود، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبالغ المالية.





وتم تحديد جلسة محاكمة المتهمين لنظر المحاكمة في اتهامهم باقتحام شقة سكنية في الهرم وانتحال صفة رجال مباحث.