عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك
السياحة ترفع درجة الاستعداد القصوى لموسم ذروة رحلات العمرة برمضان
في بيان رسمي .. الزمالك يطالب بمعاقبة حكام مباراة سيراميكا كليوباترا
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في رمضان تحت حراسة مشددة والقيود على دخول المصلين من الضفة
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال
عبدالله هشام

يخوض فريق أرسنال اختبارًا جديدًا في صراعه على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يحل ضيفًا على وولفرهامبتون مساء اليوم على ملعب مولينيو، ضمن منافسات الجولة الـ27 من البريميرليج.

الفريق اللندني يدخل اللقاء بطموح تعزيز صدارته والابتعاد أكثر في سباق اللقب، خاصة بعد اشتداد المنافسة مع مانشستر سيتي.

ورغم أن أرسنال قدم سلسلة نتائج قوية في الفترة الأخيرة، حيث خسر مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة بالدوري، فإن تعادله الأخير أمام برينتفورد منح سيتي فرصة تقليص الفارق، ما يزيد من أهمية مواجهة الليلة.

كما يسعى أرسنال لتحسين سجله خارج أرضه، بعدما حقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر ثماني مباريات خارج ملعبه في البريميرليج، مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة، وهو ما يفرض عليه الحذر أمام خصم يجيد استغلال عاملي الأرض والجمهور.

ومن المتوقع أن يلعب أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي : 

تشكيل أرسنال المتوقع ضد ولفرهامبتون

حراسة المرمى: دافيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر – جابرييل ماجاليس – ويليام ساليبا – بييرو هينكابي.

الوسط: أبريتشي إيزي – مارتن زوبيمندي – ديكلان رايس.

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد.

على الجانب الآخر، يدخل وولفرهامبتون المباراة بمعنويات جيدة بعد تأهله إلى الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي إثر فوزه على جريمسبي تاون بهدف دون رد، في مواجهة أقيمت وسط ظروف مناخية صعبة.

ويسعى أصحاب الأرض لمواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق مفاجأة أمام المتصدر.

