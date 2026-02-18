قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

قبل ساعات من ليالي السهر.. مواعيد غلق المحلات ومحطات الوقود والمخابز في رمضان

مواعيد غلق المحلات في رمضان
خالد يوسف

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بعشرات الأسئلة حول مواعيد إغلاق المحلات في رمضان، خاصة أن ليالي رمضان تكثر فيها السهرات الرمضانية، فما أن تحل ليالي شهر رمضان المبارك، وينتشر الشباب والأسر والعائلات للإستمتاع بالسهرات الرمضانية والسحور في قلب الشوارع وهى العادة التي تعتبر بهجة الشهر الكريم بالسهر في أجواء روحانية ومبهجة.

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2026

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن مواعيد غلق المحلات في رمضان 2026، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020، حيث أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض، أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي وتوفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع الحفاظ على النظام العام.

وعن مواعيد غلق المحلات في رمضان، فقد تحددت مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا الساعة الثانية صباحًا طوال شهر رمضان وعيد الفطر، مع استمرار خدمة "تيك أواي" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين بعد الإفطار.

مواعيد غلق الورش ومحطات الوقود فى رمضان 2026

فيما يخص مواعيد غلق الورش ومحطات الوقود، أشارت الوزيرة إلى أن الورش داخل الكتل السكنية ستغلق يوميًا الساعة العاشرة مساءً، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود لضمان تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث الرسمي، أن القرار يستثني الأنشطة المرتبطة بالخدمات الأساسية مثل محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، ومحلات الدواجن والخضروات والفواكه، الصيدليات، أسواق الجملة، مشيرا إلى أن ذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين طوال الشهر الكريم.

مواعيد غلق المحلات في عيد الفطر 2026

أوضح الدكتور خالد قاسم، أن القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 وحتى نهاية إجازة عيد الفطر، مع تكليف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بمتابعة تطبيق مواعيد الغلق والفتح، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

كما وجهت الوزيرة بتنشيط لجان المتابعة على مستوى المراكز والأحياء للتأكد من التزام أصحاب المحال والمطاعم بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع توفير أماكن مناسبة لتنظيم "موائد الرحمن" خلال الشهر الكريم وفق التصاريح الرسمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن خدمات "تيك أواي" والتوصيل للمنازل ستستمر على مدار الساعة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال الساعات المتأخرة بعد الإفطار، خاصة مع تزايد الطلب على الخدمات الغذائية والترفيهية في رمضان.

