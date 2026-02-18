قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المقر البابوي يشهد اليوم عودة اجتماع الأربعاء للبابا تواضروس دون حضور شعبي
السياحة تنظم ورشة عمل مهنية لأكبر 100 وكيل سياحي أوكراني بالغردقة
صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة
370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب
خروج قطار بضائع عن القضبان دون خسائر ببني سويف
بعد زلزال سيراميكا كليوباترا.. 8 قرارات مصيرية في الزمالك
في واقعة مطاردة طفليها بكلب.. النيابة تحسم الجدل في اتهام زينة بمحاولة دهس طفل بسيارتها
اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم
إخلاء مقر حزب فرنسا الأبية بعد تهديد بوجود قنبلة
الرئيس السيسي يهنىء رئيس جامبيا بذكرى يوم الاستقلال
قرار عاجل من النيابة.. حبس الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بأكثر من 20 طعنة بالمحلة 4 أيام
إيطاليا تشارك في الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" بصفة "مراقب"
مراد رضا يشعل حماس استديو صباح البلد بأنشودة رمضان جانا وفرحنا به بعد غياب

البهى عمرو

أشعل المنشد الديني مراد رضا، حماس الجميع باستوديو صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، عندما قام بإنشاد رمضان جانا وفرحنا به بعد غياب، وذلك في أجواء رمضانية مميزة في ستوديو "صباح البلد".

أدعية قبل دخول رمضان


اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا يا كريم، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أيامًا عديدة وأعوامًا مديدة، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.

اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين، واجعلنا فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحني فيه عن موجبات سخطك، اللهم أعنا على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام، اللهم حبب إليّ الإحسان وكرّه إليّ الفسوق والعصيان وحرم على السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين.

بارك اللهم لنا وللمسلمين في صوم شهر رمضان وأعنا فيه وفي غيره على الصيام والصلاة والقيام وعلى تلاوة القران، واقطع عنا حزب الشيطان وزحزحنا عن النيران، وامنن علينا بالتوبة والغفران والقبول والرضوان وحبب إلينا الإيمان وزينة في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اسكنا اللهم الجنان وزوجنا من الحور العين الحسان وآتنا من كل فاكهة زوجان في دارك دار السلام بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسان لطفك يا ذا الجلال والإكرام، وارزقنا صيامه وقيامه وإتمامه وقبوله وتوفنا مع الأبرار، وصلى على سيدنا محمد سيد الأخيار.

مراد رضا صدى البلد أجواء رمضانية رمضان رمضان جانا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

السعيد وعبد المجيد

داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

امسكاية شهر رمضان 2026

إمساكية رمضان 2026 .. مواعيد الإفطار والصلاة وعدد ساعات الصوم

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقدُ ثقةٍ شرعيٌّ وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: الوديعة عقد ثقة شرعي وأداؤها لا يُغني عن سائر وجوه الأمانة

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

بين الشغل والعبادة.. خطة ذكية لتنظيم وقتك في رمضان بدون إرهاق أو تقصير

تقارب عسكري متسارع.. قائد القوات الجوية يلتقى نظيره التركي لبحث التعاون المشترك

لقاء قائد القوات الجوية المصرية بنظيره التركي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

