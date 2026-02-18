تكامل العلم والشرع في مصر.. كيف تُحسم رؤية الهلال بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية؟

مع اقتراب المواسم الدينية، يتجدد الجدل حول كيفية تحديد بدايات الأشهر الهجرية، خاصة شهر رمضان المبارك، وما إذا كانت الرؤية الشرعية تكفي وحدها أم أن الحسابات الفلكية باتت عنصرًا حاسمًا في القرار.

احترام النصوص الدينية

في مصر، تحسم هذه المسألة عبر منظومة متكاملة تجمع بين الضوابط الشرعية الدقيقة وأحدث ما توصل إليه العلم الحديث، هذا التكامل لا يعكس فقط احترام النصوص الدينية، بل يؤكد أيضًا مواكبة المؤسسات الدينية للتطور العلمي، بما يضمن دقة الإعلان وطمأنة المواطنين إلى سلامة الإجراءات المتبعة في استطلاع الهلال.

من جانبه؛ أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدار هي الجهة المنوط بها إعلان الرؤية الشرعية للهلال وتحديد بدايات الأشهر الهجرية، وفي مقدمتها شهر رمضان.

التقدم والتطور العلمي في الترصد

وأكد خلال مداخلة عبر قناة قناة الناس، أن المفتي لا ينفصل عن معطيات العلم، بل يستفيد من كل تطور تقني حديث يدعم دقة الرؤية الشرعية، مشيرًا إلى أن العلوم الفلكية شهدت تقدمًا كبيرًا، خاصة مع وجود كليات وأقسام جامعية متخصصة تدرس هذا المجال باحترافية.

إصدار الفتوى المتعلقة برؤية الهلال

وأضاف أن إصدار الفتوى المتعلقة برؤية الهلال يقوم على أسس تجمع بين الضوابط الشرعية والبحوث الفلكية الحديثة، في إطار من التعاون الوثيق بين دار الإفتاء والمؤسسات العلمية المعنية، هذا التكامل يعكس صورة مؤسسية متكاملة، تسعى لضمان أعلى درجات الدقة والمصداقية.

إعلان بداية الشهر الهجري بدقة

كما أوضح أن البعض يظن أن لجان الرصد تقتصر على علماء الشريعة فقط، بينما تضم في الواقع خبراء فلكيين على مستوى رفيع، يعملون جنبًا إلى جنب مع المختصين الشرعيين، بما يضمن إعلان بداية الشهر الهجري بدقة في جمهورية مصر العربية.