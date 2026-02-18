قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

تكامل العلم والشرع في مصر.. كيف تُحسم رؤية الهلال بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية؟

محمد البدوي

مع اقتراب المواسم الدينية، يتجدد الجدل حول كيفية تحديد بدايات الأشهر الهجرية، خاصة شهر رمضان المبارك، وما إذا كانت الرؤية الشرعية تكفي وحدها أم أن الحسابات الفلكية باتت عنصرًا حاسمًا في القرار. 

احترام النصوص الدينية

في مصر، تحسم هذه المسألة عبر منظومة متكاملة تجمع بين الضوابط الشرعية الدقيقة وأحدث ما توصل إليه العلم الحديث، هذا التكامل لا يعكس فقط احترام النصوص الدينية، بل يؤكد أيضًا مواكبة المؤسسات الدينية للتطور العلمي، بما يضمن دقة الإعلان وطمأنة المواطنين إلى سلامة الإجراءات المتبعة في استطلاع الهلال.

من جانبه؛ أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدار هي الجهة المنوط بها إعلان الرؤية الشرعية للهلال وتحديد بدايات الأشهر الهجرية، وفي مقدمتها شهر رمضان.

التقدم والتطور العلمي في الترصد

وأكد خلال مداخلة عبر قناة قناة الناس، أن المفتي لا ينفصل عن معطيات العلم، بل يستفيد من كل تطور تقني حديث يدعم دقة الرؤية الشرعية، مشيرًا إلى أن العلوم الفلكية شهدت تقدمًا كبيرًا، خاصة مع وجود كليات وأقسام جامعية متخصصة تدرس هذا المجال باحترافية.

إصدار الفتوى المتعلقة برؤية الهلال 

وأضاف أن إصدار الفتوى المتعلقة برؤية الهلال يقوم على أسس تجمع بين الضوابط الشرعية والبحوث الفلكية الحديثة، في إطار من التعاون الوثيق بين دار الإفتاء والمؤسسات العلمية المعنية، هذا التكامل يعكس صورة مؤسسية متكاملة، تسعى لضمان أعلى درجات الدقة والمصداقية.

إعلان بداية الشهر الهجري بدقة 

كما أوضح أن البعض يظن أن لجان الرصد تقتصر على علماء الشريعة فقط، بينما تضم في الواقع خبراء فلكيين على مستوى رفيع، يعملون جنبًا إلى جنب مع المختصين الشرعيين، بما يضمن إعلان بداية الشهر الهجري بدقة في جمهورية مصر العربية.

الإفتاء دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية رؤية الهلال

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

صورة للقافلة
صورة للقافلة
صورة للقافلة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

