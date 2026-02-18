هل يجوز الاعتكاف لفترة قصيرة بسبب ظروف العمل؟.. الإفتاء توضح 6 شروط

تزداد أسئلة الناس عن أحكام الصيام وعن أفضل العبادات التي ينال بها الثواب في شهر رمضان والذي ستبدأ أولى لياليه المباركة بعد أذان المغرب اليوم، الأربعاء، ومن أفضل الطاعات خلال شهر الصيام هو الاعتكاف في المساجد ولكن نظرا بظروف العمل لدى بعض الناس لا يستطيع البعض الاعتكاف غير فترة قصيرة فهل ينال بهذا الوقت القصير ثواب الاعتكاف؟.

هل يجوز الاعتكاف داخل المسجد لفترة قصيرة بسبب ظروف العمل؟

وفي إطار بيان الحكم الشرعي حكم الاعتكاف لفترة قصيرة داخل المسجد، قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كل إنسان يحاسب على نيته مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة له، أن الاعتكاف في المسجد لا يشترط له مدة معينة، فمن نوى الاعتكاف ولو للحظات داخل المسجد فله الأجر والثواب.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفقهاء اختلفوا في الحد الأدنى للاعتكاف، حيث ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا حد لأقله، بينما اشترط المالكية أن يكون الاعتكاف يومًا وليلة على الأقل، حتى يرتبط بالصيام، مستندين إلى ختام آيات الصيام في القرآن بذكر الاعتكاف.

ما هو أقل وقت لـ الاعتكاف ؟

وفي السياق، قالت دار الإفتاء، إن الاعتكاف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق الاعتكاف على القليل من الوقت وعلى الكثير، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر عند علماء الشافعية ويثاب المرء ما بقي في المسجد.



وأكدت الإفتاء، أن من تتاح له فرصة للاعتكاف ولو قليلة جاز له شرعًا أن يعتكف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحة: ومن لا يتاح له ذلك فليس مطلوبا منه الاعتكاف، ويصل له ثواب البقاء في المسجد حتى لو كان انتظارًا للصلاة، مشيرة إلى أنه يمكن له أن يعتكف ليلة أو أكثر من قبل الغروب إلى بعد الفجر.



ولفتت إلى أن الاعتكاف قربة وطاعة وسنة وهو في رمضان آكد وأوكده في العشر الأواخر منه لوجود ليلة القدر، لكنه يجب بالنذر، أي إذا نذر أن يعتكف يصبح واجبا عليه.



ونوهت بأنه ورد عن مشروعية الاعتكاف في آيات الصيام عند قوله تعالى: «وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ»، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأما في السنة الأخيرة أي العام الذي قُبض فيه عليه الصلاة والسلام فقد روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما».

شروط الاعتكاف الصحيح

وشددت على أنه يشترط للاعتكاف ستة أمور: الإسلام، والعقل، والتميز، والنية، والمسجد، والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس، مشددة على أنه يكره للمعتكف البيع والشراء، والكلام بما فيه إثم، والصمت عن الكلام مطلقا إن اعتقده عبادة.

وأشارت إلى أنه يستحب في الاعتكاف الإكثار من الطاعات كالصلاة وقراءة القرآن، وقراءة كتب أهل العلم وغير ذلك من دروس ومواعظ، اجتناب ما لا يعنيه من الأقوال فيجتنب الجدال والمراء والسباب ونحو ذلك والغيبة والنميمة، وأن يلزم مكانا من المسجد.