نتائج صادمة.. استبعاد الماشية من المراعي قد يؤدي لتفاقم الاحتباس الحراري

وجدت أبحاث قادتها جامعة مانشستر البريطانية أن إزالة الماشية بالكامل من المراعي العشبية المرتفعة الاستراتيجية، التي كان ينظر إليها غالباً كوسيلة لتعزيز تخزين الكربون في التربة، قد تُضعف في الواقع تخزين الكربون طويل الأمد في التربة، وهو عنصر حاسم في جهود التخفيف من آثار الاحترار العالمي.

نشرت نتائج الدراسة في دورية (PNAS) كجزء من تقارير علمية بيئية حول أحدث الأدلة المتعلقة بدور الإدارة البشرية للمناظر الطبيعية في مخزون الكربون، وشارك في البحث علماء من جامعات متعددة بما في ذلك جامعة لانكستر البريطانية، وجامعة ييل الأمريكية، وجامعة فوجيان نورمال الصينية، وجامعة ليدين في هولندا، إلى جانب جامعة مانشستر البريطانية.

تركز الدراسة على المناطق العشبية المرتفعة في المملكة المتحدة، الممتدة من دارتمور جنوباً حتى جلينسو في اسكتلندا، حيث قارن الباحثون بين قطعان الماشية التي تركت المراعي بدون رعي لأكثر من عشر سنوات والمناطق المجاورة التي تعرضت للرعي التقليدي خلال تلك الفترة.

وكان من بين النتائج الرئيسية أن الأراضي التي تركت بدون ماشية تميل إلى أن تتراكم فيها كمية أكبر من الكربون السريع الدوران -الموجود في النباتات والمواد العضوية السطحية- إلا أنها تحوي كمية أقل من الكربون المرتبط بالمعادن في التربة (MAOC)، وهو شكل من أشكال الكربون التي ترتبط بالمعادن في التربة وتستمر لعدة عقود أو قرون، ما يجعله ذا قيمة أعلى من حيث التخزين طويل المدى لمناخ الأرض.

تُظهر هذه النتائج أن التركيز فقط على مخزون الكربون الكلي دون الأخذ في الاعتبار مدى ثبات ذلك الكربون في التربة قد يكون مضلّلاً عند تقييم الاستراتيجيات المقترحة لمكافحة تغيّر المناخ. فبينما تؤدي إزالة الماشية إلى زيادة الكربون السريع الدوران الذي يسهل تحلله وتحويله إلى غازات دفيئة ثانية، فإن انخفاض MAOC يعني أن التربة قد تُفقد قدرتها على أن تكون مخزناً قوياً للكربون على المدى الطويل.

تغيرات في الغطاء النباتي

تبيّن أن السبب وراء هذا التراجع في الكربون الثابت مرتبط بتغيرات في الغطاء النباتي عندما لا يكون هناك رعي، إذ تصبح المراعي أكثر سيطرة من قبل الشجيرات القزمة مثل الخرشوف وتتعاون جذور هذه النباتات مع فطريات متخصصة تُعرف باسم الفطور الجذرية الإريكويدية ericoid mycorrhiza، التي تؤثر في دورة المواد العضوية في التربة؛ فهي تُبطئ تحلّل المخلفات النباتية السطحية، مما يزيد الكربون السريع الدوران، لكنها أيضاً تحفّز تفكك الكربون الأقدم والأكثر ثباتاً للحصول على المغذيات اللازمة لنمو النباتات الجديدة.

وفي تعليق له على النتائج، أوضح ريتشارد باردجيت من جامعة لانسستر، الذي أطلق فكرة هذا البحث، أن الإبقاء على مستويات منخفضة من الرعي في المراعي العشبية الوعرة هو نهج يساهم في حماية أشكال الكربون الأثقل والأكثر ثباتاً في التربة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق منافع مناخية على المدى الطويل.

غير أن الباحثين الذين قادوا الدراسة يؤكدون أن النتائج لا تُعني بالضرورة أن الرعي المكثف مفيد؛ فالممارسات عالية الشدة قد تكون ضارة بتوازن التربة والغطاء النباتي. بدلاً من ذلك، ينتقدون الاعتماد على استراتيجيات الإقصاء التام للماشية كحل سريع للتخفيف من تغيّر المناخ، ويشددون على الحاجة إلى نهج إدارة مراعي متوازنة يأخذ في الحسبان ليس فقط كمية الكربون المخزّن، ولكن ثباته ومقاومته للتحلل الناتج عن الاحترار.

تكمن أهمية هذه الدراسة في كون المراعي العشبية تخزن حوالي ثلث الكربون الأرضي القائم على اليابسة، أغلبه في التربة، مما يجعل فهم ديناميكية الكربون في هذه النظم البيئية حاسماً في صياغة سياسات الاستخدام الأرضي لتحقيق أهداف الحياد المناخي.