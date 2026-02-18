ياسمين رئيس تتألق في خمس إطلالات مختلفة بمسلسل «اسأل روحك» الرمضاني | شاهد

تظهر النجمة ياسمين رئيس بـ خمس إطلالات مختلفة ضمن أحداث مسلسلها «اسأل روحك»، حيث تجسد شخصية «غزالة»، بائعة الورد التي تثير الحيرة حولها بين الجميع. ومن المقرر عرض المسلسل خلال الموسم الرمضاني 2026.

مسلسل «اسأل روحك» من بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

وفي سياق آخر، حقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام 2025.

كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم «الست لما»، وهو من بطولة يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ودنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

وتُعد أحدث أعمال ياسمين رئيس فيلم «ماما وبابا»، الذي حقق إيرادات كبيرة في دور العرض السينمائي، حيث وصلت إيراداته إلى 15 مليون جنيه في مصر، واقتربت من 200 مليون جنيه في السعودية. والفيلم من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن «توتا»، ومن تأليف ورشة براح، وإخراج أحمد القيعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.