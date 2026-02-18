مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 18 - 2 - 2026 عددًا من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهات ملحق دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولقاء وولفرهامبتون مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كاراباج × نيوكاسل يونايتد - الثامنة إلا الربع مساء - beIN Sports 3

بودو/جليمت × إنتر ميلان - العاشرة مساء - beIN Sports 1

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد - العاشرة مساء - beIN Sports 4

أولمبياكوس × باير ليفركوزن - العاشرة مساء - beIN Sports 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون × أرسنال - العاشرة مساء - beIN Sports 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليفانتي × فياريال - التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان × كومو - العاشرة إلا الربع مساء