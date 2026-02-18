قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"أنا لم أضع الكلام في فمك".. نقاش حاد بين محلل أمريكي ومذيعة القاهرة الإخبارية
انخفاض بالحرارة ونشاط رياح وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر
أسواق غزة تعود للحياة مع حلول شهر رمضان
متظاهرون في تل أبيب يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة
الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026
بدء تطبيق مواعيد الدراسة في رمضان بجميع المدارس .. غداً
ميدو يساند معتمد جمال: المنافسة على كل البطولات مستحيلة بنواقص الزمالك
خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة
15 يوم إجازة سنوية وأيام دراسية مدفوعة .. تفاصيل حقوق الموظفين وفقًا للقانون
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 18-2-2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18-2-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 18 - 2 - 2026 عددًا من المباريات فى مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مواجهات ملحق دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ولقاء وولفرهامبتون مع أرسنال في الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كاراباج × نيوكاسل يونايتد - الثامنة إلا الربع مساء - beIN Sports 3

بودو/جليمت × إنتر ميلان - العاشرة مساء - beIN Sports 1

كلوب بروج × أتلتيكو مدريد - العاشرة مساء - beIN Sports 4

أولمبياكوس × باير ليفركوزن - العاشرة مساء - beIN Sports 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون × أرسنال - العاشرة مساء - beIN Sports 5

مواعيد مباريات الدوري الإسباني  

ليفانتي × فياريال - التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان × كومو - العاشرة إلا الربع مساء 

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

مواعيد قطارات أسوان

مواعيد قطارات أسوان اليوم الأربعاء 18-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»

محافظ الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد: المحافظ عقب تولي مهام عملها تعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز وتعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المُزارعين والمستثمرين.. والمساجد تتزين لاستقبال رمضان

رئيس جامعة بني سويف

بتكلفة 5.5 مليون جنيه .. افتتاح عيادتين جديدتين بطب أسنان بني سويف لخدمة المواطنين

بالصور

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

طريقة عمل بلح الشام في المنزل.. مقرمش من الخارج وطري من الداخل

طريقة عمل بلح الشام

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

