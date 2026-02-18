موعد جاهزية هادي رياض للمشاركة مع الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور أن مصدرًا داخل النادي الأهلي أكد أن المعد البدني للفريق أبلغ ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بجاهزية هادي رياض من الناحية البدنية للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال برنامجه ستاد المحور أن اللاعب أنهى البرنامج البدني المخصص له وأصبح جاهزًا من حيث الحالة البدنية، على أن يبقى قرار الدفع به في المباريات وفقًا لرؤية المدير الفني واحتياجات الفريق الفنية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني سيحسم موقف لقائمة الفريق خلال اللقاءات القادمة، في ظل ضغط المباريات ورغبة الجهاز في تجهيز جميع العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة.