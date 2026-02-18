قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل

فازت الطالبة مريم فاتح فتحي عبدالرسول، من محافظة أسوان والصف السادس الابتدائي، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة وزارة التربية والتعليم الخاصة بالتنمية المستدامة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان فوز الطالبة، من مدرسة مجمع الرضوان، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة التنمية المستدامة خلال الفصل الدراسي الأول.

وحصلت الطالبة على شهادة تقدير وتكريم قدّمه لها الدكتور ربيع يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه في المديرية، وهو الأمر الذي أدخل السرور على الطالبة وأسرتها.

وأكدت أسرة الطالبة أن مريم استعدت لهذه المسابقة التي انطلقت قبل شهرين، وشاركت فيها تحت إشراف معلمة الأخصائية الاجتماعية بخيتة محمد في مدرسة مجمع الرضوان بمدينة أسوان.

فوز الطالبة مريم

وأضافت الأسرة أن مريم قدّمت بحثًا متكاملًا عن التلوث البيئي يضم أكثر من 20 ورقة بحثية مدعمة بالصور لنماذج وأمثلة مصورة، وتم تصعيد البحث على مستوى الإدارة التعليمية ثم المديرية، وأخيرًا حصلت على ترتيب عالٍ على مستوى الجمهورية في مسابقة وزارة التربية والتعليم.

وأشاروا إلى أن مريم هي الطفلة الثالثة بين أخواتها الخمس، وكانت متفوقة منذ صغرها، ولديها مواهب عدة، منها حصولها على المركز الأول في مسابقة الطفل الموهوب في الحساب الذهني على مستوى الإدارة التعليمية بأسوان، بالإضافة إلى موهبتها المتميزة في الرسم، والتي ستعمل على تنميتها خلال الفترة المقبلة.

