دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
بالصور

ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
آية التيجي

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم ليلًا، فقد يكون “الاستحمام في الظلام” هو الحيلة الجديدة التي ينصح بها بعض خبراء النوم لتحسين جودة النوم.

وانتشر الترند الذي ظهر مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقوم ببساطة على إطفاء أنوار الحمام قبل الاستحمام مساءً، بهدف مساعدة الجسم على الاسترخاء والاستعداد للنوم.

ورغم أن الفكرة تبدو بسيطة، إلا أن خبراء النوم يؤكدون أن تقليل التعرض للضوء الساطع مساءً قد يكون له تأثير فعلي على الساعة البيولوجية.

وتشير أبحاث علمية إلى أن الضوء الساطع في المساء يرسل إشارات للدماغ بأن الوقت لا يزال نهارًا، مما يؤخر إفراز هرمون الميلاتونين، المعروف باسم “هرمون الظلام”، والمسؤول عن تنظيم النوم.

ويؤكد خبراء النوم أن الضوء يعمل كـ"فنجان قهوة للدماغ"، إذ يعزز اليقظة ويؤخر الشعور بالنعاس. لذلك يُنصح عادةً بتخفيف الإضاءة مساءً للحفاظ على انتظام الساعة البيولوجية.

وغالبا ما تكون الحمامات من أكثر الأماكن إضاءة في المنزل، خاصة في الشقق الحديثة التي تعتمد على الإضاءة الصناعية القوية، وهو ما قد يرسل إشارات تنبيه قوية للجسم في وقت يُفترض أن يستعد فيه للنوم.

وأظهرت إحدى الدراسات أن التعرض لإضاءة حمام عادية لمدة 30 دقيقة قبل النوم أدى إلى انخفاض مستويات الميلاتونين وزيادة الشعور باليقظة لدى المشاركين.

كما وجدت دراسة أخرى على المراهقين أن التعرض لضوء ساطع في بداية المساء أدى إلى انخفاض الميلاتونين بعد ثلاث ساعات وتأخر الشعور الطبيعي بالنعاس.

ورغم عدم وجود دراسة مباشرة تقارن بين الاستحمام في الظلام والاستحمام تحت إضاءة قوية، فإن المبادئ العلمية المتعلقة بالضوء تدعم فكرة تقليل الإضاءة مساءً.

وتشير دراسة نُشرت عام 2019 إلى أن الاستحمام أو أخذ حمام دافئ قبل النوم بساعة أو ساعتين قد يساعد على النوم أسرع، لأن الماء الدافئ يساهم في خفض درجة حرارة الجسم الأساسية لاحقًا، وهو ما يُعد إشارة طبيعية للنعاس.

كما أن الإضاءة الخافتة قد تساعد الجهاز العصبي على الانتقال من حالة “القتال أو الهروب” (اليقظة والتوتر) إلى حالة “الراحة والهضم”، ما يعزز الاسترخاء.

وتحذر الدكتورة كلير رومز، المتخصصة في علاج الأرق، من أن الاستحمام في إضاءة منخفضة لن يحل مشكلات النوم المزمنة بمفرده، لكنه قد يكون جزءًا مفيدًا من روتين مهدئ قبل النوم.

كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الحركة أو التوازن بالحذر، لأن الإضاءة المنخفضة قد تزيد خطر الانزلاق أو التعثر داخل الحمام.

