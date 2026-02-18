أخبار الوادي الجديد: المحافظ عقب تولي مهام عملها تعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز وتعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المُزارعين والمستثمرين.. والمساجد تتزين لاستقبال رمضان

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

عقب تولي مهام عملها

محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء مراكز المحافظة، وذلك في مستهل وصولها للمحافظة لتولي مهام عملها عقب أداء اليمين الدستورية، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكّدت المحافظ على تكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة والتواجد الميداني؛ لمتابعة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل مع الشكاوى والمشكلات بكافة القطاعات الخدمية بالمراكز، وتذليل المعوقات وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما أشارت إلى التركيز على حسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، بما يتيح تحسين جودة الخدمات، كما وجهت بتكثيف جهود المراكز في الرقابة على الأسواق ومبادرات السلع الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والتوسع في توفير السلع الأساسية وإحكام الرقابة على الأسعار.

من ناحية أخرى، شددت مجدي على دراسة بنود خطة مشروعات الموازنة بدقة وفقًا للأولويات التنموية واحتياجات المواطنين المُلّحة؛ بما يحقق الصالح العام وتحسين مستوى معيشة المواطن.

في أول قراراتها

محافظ الوادي الجديد تعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المزارعين والمستثمرين

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إعادة توصيل التيار الكهربائي للأراضي الزراعية التي سبق فصل الخدمة عنها؛ لتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات المستحقة، ومنح مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتوفيق الأوضاع بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز المعنية.

وأوضحت المحافظ أن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين وحفاظًا على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصولي القمح والنخيل؛ بما يعزز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة ويُسهم في استقرار واستدامة النشاط الزراعي.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التابعة خلال المهلة المحددة؛ لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

مساجد الوادي الجديد تتزين لاستقبال شهر رمضان

في أجواء إيمانية تسبق حلول شهر رمضان المبارك، تشهد مساجد محافظة الوادي الجديد استعدادات مكثفة وعمليات تطوير شاملة، تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الجاهزية القصوى بكل بيوت الله على مستوى المراكز والقرى، لضمان توفير أجواء روحانية ملائمة للمصلين خلال الشهر الكريم.

وتواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ خطتها الميدانية للمرور على المساجد، للتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، ومراجعة شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الإضاءة الداخلية والخارجية، وصيانة أجهزة الصوت ومكبرات الصوت، بما يضمن وضوح الصوت أثناء أداء الصلوات والشعائر الرمضانية.

كما تشمل الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المساجد وساحاتها، وصيانة دورات المياه، والتأكد من توافر المياه بشكل منتظم، إلى جانب مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية، حفاظًا على سلامة المصلين، وتم التنبيه على الأئمة والعاملين بالمساجد بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للشعائر، والتأكيد على نشر قيم الوسطية والاعتدال خلال الدروس الدينية وخطب الجمعة.

وأكدت المديرية أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات أو احتياجات عاجلة، مع سرعة التعامل الفوري معها، لضمان خروج المساجد بالمظهر اللائق الذي يعكس قدسية المناسبة وعظمة الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على تهيئة المناخ المناسب لأداء العبادات في أجواء يسودها الأمن والانضباط، بما يعزز روح التكافل والتآخي بين أبناء المحافظة، ويُسهم في استقبال شهر رمضان المبارك بصورة تليق بمكانته في قلوب المسلمين.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الوادي الجديد سنويًا قبيل شهر رمضان، بهدف تهيئة المساجد لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصلين، وضمان توفير بيئة آمنة ونظيفة لأداء الشعائر، مع تعزيز الأنشطة الدعوية والتوعوية التي تسهم في ترسيخ القيم الدينية والروحانية خلال الشهر الكريم.