قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر 30 شعبان .. كلمات تفتح لك أبواب الفرج وتفرج همك
ابتزاز إلكتروني يُهدّد خصوصية الأسرة.. الحلقة الأخيرة من «لعبة وقلبت بجد» تكشف التفاصيل
مريم فاتح.. الطالبة الموهوبة التي أبهرت وزارة التربية والتعليم بمسابقة التنمية المستدامة | تفاصيل
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض
داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»
إعلامي: الزمالك فقد هويته بغياب الجماهير .. وسيراميكا كليوباترا استحق الفوز
عقوبات التسوّل ودخول البيوت بدون إذن .. وفقًا للقانون
«فينيسيوس» يفتح النار: العنصرية جبن.. ولا أفهم سبب إنذاري خلال مواجهة ريال مدريد وبنفيكا
استئصال بروستاتا.. تقرير طبي يكشف الحالة الصحية لـ نتنياهو بعد «السرطان»
مواعيد المتحف المصري الكبير في رمضان
ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ عقب تولي مهام عملها تعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز وتعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المُزارعين والمستثمرين.. والمساجد تتزين لاستقبال رمضان

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

عقب تولي مهام عملها 
محافظ الوادي الجديد تعقد اجتماعًا مع رؤساء المراكز

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء مراكز المحافظة، وذلك في مستهل وصولها للمحافظة لتولي مهام عملها عقب أداء اليمين الدستورية، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأكّدت المحافظ على تكليفات رئيس الجمهورية بالمتابعة والتواجد الميداني؛ لمتابعة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل مع الشكاوى والمشكلات بكافة القطاعات الخدمية بالمراكز، وتذليل المعوقات وتخفيف العبء عن المواطنين.

كما أشارت إلى التركيز على حسن استغلال الموارد المتاحة وتعظيم الاستفادة منها، بما يتيح تحسين جودة الخدمات، كما وجهت بتكثيف جهود المراكز في الرقابة على الأسواق ومبادرات السلع الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، والتوسع في توفير السلع الأساسية وإحكام الرقابة على الأسعار.

من ناحية أخرى، شددت مجدي على دراسة بنود خطة مشروعات الموازنة بدقة وفقًا للأولويات التنموية واحتياجات المواطنين المُلّحة؛ بما يحقق الصالح العام وتحسين مستوى معيشة المواطن.

في أول قراراتها 
محافظ الوادي الجديد تعلن منح مهلة شهرين لتوفيق أوضاع المزارعين والمستثمرين

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، إعادة توصيل التيار الكهربائي للأراضي الزراعية التي سبق فصل الخدمة عنها؛ لتقاعس أصحابها عن سداد المديونيات المستحقة، ومنح مهلة لمدة شهرين من تاريخه لتوفيق الأوضاع بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز المعنية.

وأوضحت المحافظ أن هذا القرار يأتي دعمًا للمزارعين وحفاظًا على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصولي القمح والنخيل؛ بما يعزز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة ويُسهم في استقرار واستدامة النشاط الزراعي.

وتهيب المحافظة بالمواطنين سرعة التوجه إلى المراكز التابعة خلال المهلة المحددة؛ لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

مساجد الوادي الجديد تتزين لاستقبال شهر رمضان

في أجواء إيمانية تسبق حلول شهر رمضان المبارك، تشهد مساجد محافظة الوادي الجديد استعدادات مكثفة وعمليات تطوير شاملة، تنفيذًا لتوجيهات السيدة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الجاهزية القصوى بكل بيوت الله على مستوى المراكز والقرى، لضمان توفير أجواء روحانية ملائمة للمصلين خلال الشهر الكريم.

وتواصل مديرية أوقاف الوادي الجديد تنفيذ خطتها الميدانية للمرور على المساجد، للتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، ومراجعة شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الإضاءة الداخلية والخارجية، وصيانة أجهزة الصوت ومكبرات الصوت، بما يضمن وضوح الصوت أثناء أداء الصلوات والشعائر الرمضانية.

كما تشمل الاستعدادات تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل المساجد وساحاتها، وصيانة دورات المياه، والتأكد من توافر المياه بشكل منتظم، إلى جانب مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية، حفاظًا على سلامة المصلين، وتم التنبيه على الأئمة والعاملين بالمساجد بضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة للشعائر، والتأكيد على نشر قيم الوسطية والاعتدال خلال الدروس الدينية وخطب الجمعة.

وأكدت المديرية أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات أو احتياجات عاجلة، مع سرعة التعامل الفوري معها، لضمان خروج المساجد بالمظهر اللائق الذي يعكس قدسية المناسبة وعظمة الشهر الفضيل.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المحافظة على تهيئة المناخ المناسب لأداء العبادات في أجواء يسودها الأمن والانضباط، بما يعزز روح التكافل والتآخي بين أبناء المحافظة، ويُسهم في استقبال شهر رمضان المبارك بصورة تليق بمكانته في قلوب المسلمين.

تأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الوادي الجديد سنويًا قبيل شهر رمضان، بهدف تهيئة المساجد لاستقبال الأعداد المتزايدة من المصلين، وضمان توفير بيئة آمنة ونظيفة لأداء الشعائر، مع تعزيز الأنشطة الدعوية والتوعوية التي تسهم في ترسيخ القيم الدينية والروحانية خلال الشهر الكريم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

احمد مالك وهدي المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزبد من الإصابة بمرض السكري

دراسة: الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بالسكري بنسبة 49%

بالصور

أسباب الإصابة بحصوات المرارة .. عوامل خطر يجب الانتباه إليها

حصوات المرارة
حصوات المرارة
حصوات المرارة

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني
معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

ترند «الاستحمام في الظلام».. يساعد على النوم أسرع |تفاصيل

ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟
ما علاقة الإضاءة بالنوم؟

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

فيديو

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد