داخل غرفة الملابس.. حسام عبدالمجيد يعتذر لعبدالله السعيد: «نرفزة الملعب»

كشف الإعلامي محمد طارق أضا أن حسام عبدالمجيد، مدافع نادي الزمالك، حرص على الاعتذار لزميله عبدالله السعيد عقب المشادة التي نشبت بينهما خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه عبر قناة صدى البلد، أن الواقعة لا تتجاوز كونها انفعالًا طبيعيًا داخل الملعب في ظل أجواء التوتر والندية، مؤكدًا أن حسام عبدالمجيد حرص على تقديم الاعتذار لزميله عبدالله السعيد داخل غرفة خلع الملابس عقب انتهاء المباراة.

وأضاف أضا أن ما حدث يُصنَّف ضمن «نرفزة الملعب» ولا يجب تضخيمه أو منحه أبعادًا أكبر، خاصة بعد انتهاء الأمر سريعًا واعتذار اللاعب.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=jwO95PERJ1Q