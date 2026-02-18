الأهلي يفوز على مصر للتأمين في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

حقق النادي الأهلي الفوز على مصر للتأمين بنتيجة 80–70، في المواجهة التي جمعت الفريقين منذ قليل، على صالة مركز شباب الجزيرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين على النحو التالي:

الفترة الأولى: الأهلي (23) × مصر للتأمين (25)

الفترة الثانية: الأهلي (52) × مصر للتأمين (42)

الفترة الثالثة: الأهلي (69) × مصر للتأمين (58)

الفترة الرابعة: الأهلي (80) × مصر للتأمين (70)

جدير بالذكر أن مواجهة الجزيرة ونيو جيزة تُقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، على صالة مركز شباب الجزيرة، على أن تُستكمل باقي مباريات الجولة العاشرة في موعدها المحدد سلفًا يوم السبت 21 فبراير الجاري.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيو جيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب