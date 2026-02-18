قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
أخبار العالم

فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال

مستشفى سانت أندروز للرعاية الصحية
مستشفى سانت أندروز للرعاية الصحية

أُلقت السلطات البريطانية القبض على 15 من العاملين في مستشفى للأمراض النفسية بمدينة نورثامبتون شمال غرب لندن بعد اتهامات بالإهمال والاغتصاب.

فضيحة في مستشفى للأمراض النفسية ببريطانيا

يقدم مستشفى سانت أندروز للرعاية الصحية في نورثامبتون الرعاية لأكثر من 400 مريض يعانون من إصابات دماغية واضطرابات نفسية. 

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شرطة نورثامبتونشاير ألقت القبض على 15 شخصًا في إطار تحقيقات في حوادث وقعت في المستشفى منذ أكتوبر 2024.

وأفادت التقارير أيضًا أن عشرة أشخاص ما زالوا رهن الاتهام، وقد أُفرج عنهم بكفالة أو أُطلق سراحهم ريثما تستمر التحقيقات.

ومن بين المقبوض عليهم، ثمانية للاشتباه في إهمالهم المتعمد وسوء معاملتهم، وذلك على خلفية اتهامات بالاعتداء على مريض مصاب بإصابة دماغية في يوليو 2025. كما أُلقي القبض على شخص واحد للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

وأضافت صحيفة "ذا صن" أنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير عمد، وذلك على خلفية وفاة رجل في فبراير 2025.

قالت آن، وهو اسم مستعار، لبي بي سي إنها شعرت بالرعب من الإصابات التي لحقت بابنتها أثناء تلقيها العلاج في مستشفى سانت أندروز للرعاية الصحية الخاص. 

وأضافت: "كانوا يقيدونها بأربعة بالغين، وفي إحدى المرات جثا عليها أحد الموظفين الذكور". 

وتابعت: "كانت تستيقظ كل ليلة لعدة أشهر، وكان من الواضح أنها تعاني من ألم شديد في أضلاعها". 

وذكرت آن أن ابنتها "فقدت نصف وزنها" وظهرت عليها "جميع أعراض سوء التغذية".

وأضافت: "فقدت القدرة على استخدام يدها أثناء عزلها لفترة طويلة"، كما تعرضت لحروق بالغة مرتين بسبب القهوة.

كان جيمي، وهو اسم مستعار، يعمل في مستشفى سانت أندروز للرعاية الصحية حتى وقت قريب، وقد تحدث علنًا عن "مشاكل جسيمة تتعلق بحماية المرضى" في المستشفى. 

وقال لبي بي سي: "لقد رأيت ممرضات كبيرات في السن يستفزّن مريضًا".

وأضاف أن مريضًا كان يخضع لمراقبة فردية من قبل الطاقم الطبي قد تعرض "لإصابات بالغة" بعد أن ألحق الأذى بنفسه عندما تم سحب الطاقم. 

وفي مناسبة أخرى، قال جيمي إنه حُبس في غرفة مع مريض "شديد العنف" بعد أن رفضت ممرضة فتح الباب.

كما وصف تجاهل المرضى طريحي الفراش وهم يصرخون من شدة الألم، ومعاملة آخرين بقسوة.

وقال: "عند تقييد المرضى، من المفترض أن يتم ذلك بطريقة معينة، وكان بعض المرضى يُسحبون إلى الأرض من أذرعهم - وهذا ليس تقييدًا". 

وادعى أن حالات ما اعتبره "قسوة وإهمالًا" تعود إلى ثقافة سيئة وموظفين غير مؤهلين "لا يملكون الخبرة الكافية"، بحسب بي بي سي.

تُقدم خدمات المؤسسة الخيرية في الغالب بتكليف من هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وبلغ دخلها ما يقارب 220 مليون جنيه إسترليني في السنة المنتهية في مارس 2024.

وأصدرت مؤسسة سانت أندروز للرعاية الصحية بيانًا أوضحت فيه أنها بصدد إعادة هيكلة المستشفى "ليصبح مؤسسة خيرية أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا". 

وأضافت: "في السنة المنتهية في مارس 2025، حققنا فائضًا طفيفًا، مما منحنا القدرة على مواجهة التحديات المالية التي نواجهها حاليًا".

كما ورد أن مؤسسة سانت أندروز للرعاية الصحية أبلغت الشرطة بالحالات الخاضعة لتحقيقاتها في نورثامبتونشاير، وبدأت تحقيقات داخلية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن المتحدث باسم المؤسسة قوله: "تم إيقاف جميع الموظفين عن العمل فورًا، وفُصل عدد منهم. وأحلنا عددًا من الموظفين إلى مجلس التمريض والقبالة".

فضيحة تهز بريطانيا اعتقال 15 موظفًا مستشفى نفسي اغتصاب مستشفى للأمراض النفسية مدينة نورثامبتون شرطة نورثامبتونشاير

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

حالة الطقس

تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مورينيو

«مورينيو» يغيب عن مباراة الإياب بين ريال مدريد وبنفيكا بعد طرده

أحمد دياب

أحمد دياب يعلّق على إلغاء الهبوط من الدوري مُجددًا

حسام عبد المجيد

«أحسن أهلي تربيتي».. أول تعليق لـ حسام عبدالمجيد بعد أزمته مع عبد الله السعيد

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة

مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
التمر فى رمضان
التمر فى رمضان

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

عطرك قد يهدد خطوبتك

عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف

أوباما و الكائنات الفضائية

سر يكشفه باراك أوباما عن الكائنات الفضائية

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

