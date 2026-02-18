فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال

أُلقت السلطات البريطانية القبض على 15 من العاملين في مستشفى للأمراض النفسية بمدينة نورثامبتون شمال غرب لندن بعد اتهامات بالإهمال والاغتصاب.

فضيحة في مستشفى للأمراض النفسية ببريطانيا

يقدم مستشفى سانت أندروز للرعاية الصحية في نورثامبتون الرعاية لأكثر من 400 مريض يعانون من إصابات دماغية واضطرابات نفسية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن شرطة نورثامبتونشاير ألقت القبض على 15 شخصًا في إطار تحقيقات في حوادث وقعت في المستشفى منذ أكتوبر 2024.

وأفادت التقارير أيضًا أن عشرة أشخاص ما زالوا رهن الاتهام، وقد أُفرج عنهم بكفالة أو أُطلق سراحهم ريثما تستمر التحقيقات.

ومن بين المقبوض عليهم، ثمانية للاشتباه في إهمالهم المتعمد وسوء معاملتهم، وذلك على خلفية اتهامات بالاعتداء على مريض مصاب بإصابة دماغية في يوليو 2025. كما أُلقي القبض على شخص واحد للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب.

وأضافت صحيفة "ذا صن" أنه تم إلقاء القبض على خمسة أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جريمة قتل غير عمد، وذلك على خلفية وفاة رجل في فبراير 2025.

قالت آن، وهو اسم مستعار، لبي بي سي إنها شعرت بالرعب من الإصابات التي لحقت بابنتها أثناء تلقيها العلاج في مستشفى سانت أندروز للرعاية الصحية الخاص.

وأضافت: "كانوا يقيدونها بأربعة بالغين، وفي إحدى المرات جثا عليها أحد الموظفين الذكور".

وتابعت: "كانت تستيقظ كل ليلة لعدة أشهر، وكان من الواضح أنها تعاني من ألم شديد في أضلاعها".

وذكرت آن أن ابنتها "فقدت نصف وزنها" وظهرت عليها "جميع أعراض سوء التغذية".

وأضافت: "فقدت القدرة على استخدام يدها أثناء عزلها لفترة طويلة"، كما تعرضت لحروق بالغة مرتين بسبب القهوة.

كان جيمي، وهو اسم مستعار، يعمل في مستشفى سانت أندروز للرعاية الصحية حتى وقت قريب، وقد تحدث علنًا عن "مشاكل جسيمة تتعلق بحماية المرضى" في المستشفى.

وقال لبي بي سي: "لقد رأيت ممرضات كبيرات في السن يستفزّن مريضًا".

وأضاف أن مريضًا كان يخضع لمراقبة فردية من قبل الطاقم الطبي قد تعرض "لإصابات بالغة" بعد أن ألحق الأذى بنفسه عندما تم سحب الطاقم.

وفي مناسبة أخرى، قال جيمي إنه حُبس في غرفة مع مريض "شديد العنف" بعد أن رفضت ممرضة فتح الباب.

كما وصف تجاهل المرضى طريحي الفراش وهم يصرخون من شدة الألم، ومعاملة آخرين بقسوة.

وقال: "عند تقييد المرضى، من المفترض أن يتم ذلك بطريقة معينة، وكان بعض المرضى يُسحبون إلى الأرض من أذرعهم - وهذا ليس تقييدًا".

وادعى أن حالات ما اعتبره "قسوة وإهمالًا" تعود إلى ثقافة سيئة وموظفين غير مؤهلين "لا يملكون الخبرة الكافية"، بحسب بي بي سي.

تُقدم خدمات المؤسسة الخيرية في الغالب بتكليف من هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وبلغ دخلها ما يقارب 220 مليون جنيه إسترليني في السنة المنتهية في مارس 2024.

وأصدرت مؤسسة سانت أندروز للرعاية الصحية بيانًا أوضحت فيه أنها بصدد إعادة هيكلة المستشفى "ليصبح مؤسسة خيرية أصغر حجمًا وأكثر تركيزًا".

وأضافت: "في السنة المنتهية في مارس 2025، حققنا فائضًا طفيفًا، مما منحنا القدرة على مواجهة التحديات المالية التي نواجهها حاليًا".

كما ورد أن مؤسسة سانت أندروز للرعاية الصحية أبلغت الشرطة بالحالات الخاضعة لتحقيقاتها في نورثامبتونشاير، وبدأت تحقيقات داخلية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن المتحدث باسم المؤسسة قوله: "تم إيقاف جميع الموظفين عن العمل فورًا، وفُصل عدد منهم. وأحلنا عددًا من الموظفين إلى مجلس التمريض والقبالة".