عاهل الأردن يتوجه إلى لندن لبحث تطورات الإقليم وتعزيز الشراكة مع بريطانيا

توجه عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم /الأحد/، إلى العاصمة البريطانية لندن في زيارة رسمية، يرافقه خلالها الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ومن المقرر أن يعقد الملك لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لبحث مستجدات الأوضاع في الإقليم، إلى جانب سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والمملكة المتحدة في مختلف المجالات.

كما يترأس عاهل الأردن جولة جديدة من مبادرة اجتماعات العقبة، التي أطلقها عام 2015، والهادفة إلى تنسيق الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.