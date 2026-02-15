قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
ماجد سعد: تطور البنية التحتية والموانئ ساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر

منار عبد العظيم

قال المهندس ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت، إن التطورات الكبيرة التي شهدتها البنية التحتية والموانئ المصرية أسهمت بشكل كبير في جذب الشركات الألمانية للاستثمار في مصر. 

وأوضح سعد خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الموانئ والمناطق الصناعية القريبة منها توفر فرصًا كبيرة لتقليل تكاليف النقل والشحن، ما يرفع كفاءة الإنتاج.

وأشار سعد إلى أن الحوافز الاستثمارية مثل الرخصة الذهبية والإعفاءات الضريبية والجمركية كانت من العوامل المحفزة للشركات الألمانية لتوسيع استثماراتها في مصر.

 كما أكد على أن مراكز التدريب الصناعي والطاقة التي أُقيمت في مصر تقدم فرص تدريبية للمتدربين من دول الشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المصري.

كما أضاف أن اهتمام ألمانيا بمجالات الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين الأخضر، يضع مصر في مكانة مميزة بفضل قدراتها الطبيعية في مجال طاقة الرياح والشمس. 

وتوقع سعد أن تشهد الفترة القادمة زيادة في الاستثمارات الألمانية في قطاعات مثل الصناعة الوطنية، التكنولوجيا، والتعليم الفني.

وفيما يتعلق بالمنتجات المصرية، أشار سعد إلى أن بعض المنتجات مثل المنسوجات المصرية بدأت تنافس بقوة في الأسواق الأوروبية، بفضل تحسين جودة الإنتاج من خلال التدريب الفني ورفع كفاءة العمالة.

وأكد سعد أن الشراكات الصناعية بين مصر وألمانيا في مجالات مثل تجميع السيارات الكهربائية ونقل التكنولوجيا تمثل خطوات هامة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. 

وأوضح أن الاستثمارات الألمانية الحالية في مصر تقدر بمليارات اليوروهات سنويًا، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا على المستقبل القريب.

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

"عايز أأكل عيالي".. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

