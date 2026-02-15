قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: رياح خماسين وأتربة مثارة.. وطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا
وزير الصحة للشيوخ: توزيع أجهزة علاج الأورام وفق خريطة صحية دقيقة
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اختتمت اليوم الأحد فعاليات القمة الإفريقية لعام 2026 بإصدار بيان ختامي شديد اللهجة، تناول أهم القضايا الراهنة على الساحة الإفريقية والعربية، على رأسها القضية الفلسطينية، الأزمة السودانية، والتوترات في منطقة القرن الإفريقي.

فلسطين: دعم كامل ورفض التهجير

أكد القادة الأفارقة تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، استجابةً لرغبة الغالبية العظمى من الدول الأعضاء.

كما أعلن البيان رفض القمة القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسراً إلى مصر أو الأردن، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

السودان: دعوة لهدنة شاملة وحوار وطني

في ملف السودان، دعا بيان القمة إلى هدنة إنسانية فورية تشمل وقفاً شاملا لإطلاق النار، مع التأكيد على ضرورة إطلاق حوار سوداني شامل يضمن إنهاء الأزمة. كما وجه القادة تحذيراً من التدخلات الخارجية التي تساهم في تأجيج الصراع.

الصومال والتوترات الإقليمية: إدانة الاعتراف الإسرائيلي

على صعيد القرن الإفريقي، أدانت القمة الاعتراف الأحادي الذي أقدمت عليه إسرائيل بما يسمى "جمهورية أرض الصومال"، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لسيادة الدول وتهديد لاستقرار المنطقة. وطالبت القمة بسحب هذا الاعتراف فوراً.

اختتم القادة البيان بالتأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي بمبادئ السلم والأمن في القارة، وضرورة العمل الجماعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحفظ حقوق الشعوب ويعزز استقرار المنطقة.

القمة الإفريقية لعام 2026 القضية الفلسطينية منطقة القرن الإفريقي الاحتلال الإسرائيلي الصومال أرض الصومال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد