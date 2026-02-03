رئيس إقليم أرض الصومال: اتفاقية تجارية مرتقبة مع إسرائيل تشمل الموارد المعدنية والتكنولوجيا

أعلن رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، أن حكومته تتوقع التوصل إلى اتفاقية تجارية مع إسرائيل خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرًا إلى استعداد الإقليم لمنح إسرائيل حق الوصول إلى موارده الطبيعية، بما في ذلك المعادن والنفط والغاز.

وقال عبد الله، في تصريحات لوكالة رويترز، إن المحادثات بين الجانبين لا تزال جارية، موضحا: "لم يتم توقيع أي اتفاق حتى الآن، لكننا نتوقع إبرامه قريبًا".

وأكد أنه لا توجد في الوقت الراهن علاقات تجارية أو استثمارات إسرائيلية في أرض الصومال، معربًا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تعاونًا اقتصاديًا واسعًا.

وأضاف رئيس الإقليم أن أرض الصومال تمتلك ثروات طبيعية كبيرة، معتبرًا أن هذه الموارد تمثل فرصة مهمة للتعاون مع إسرائيل، التي تحتاج – بحسب تعبيره – إلى مثل هذه الإمكانات.

وفي المقابل، أشار عبد الله إلى أن بلاده تسعى للحصول على التكنولوجيا الإسرائيلية، لا سيما في المجالات المتقدمة، مؤكدًا أنه يتوقع تلقي دعوة رسمية من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة إسرائيل في المستقبل القريب.