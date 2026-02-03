بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوي بدار الإفتاء، إن حضارة المسلمين قائمة على المعرفة، والفتوي هو حكم شرعي يعرفه الناس فى واقعة أو حالة معينة، والمفتي هو الذى يبين الحكم الشرعي، والموقع عن رب العالمين، ويعطي شهادة هل هذا الأمر حلال أم حرام.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”: “المفتي وهو يقول الحكم الشرعي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية، وكل هذه الأشياء تحتاج إلى روح وبشر من أجل مسئولية تلك الفتوي، وليست موجودة فى مواقع الذكاء الإصطناعي، حيث أنه ألة يجمع المعلومات من جميع الأشخاص”.

وتسائلت الإعلامية عزة مصطفي، على الهواء مباشرة، على الشات جي بي تي بتلك الأسئلة هل فوائد البنوك حلال أم حرام؟.. وهل أخذ قرض شقة حلال أم حرام؟.. ومعرفة الرد على والإجابة كانت أنه حرام".

ورد عليها أمين الفتوي بدار الإفتاء، قائلا: “أنا متأكد أنه هيقولك أنه حرام وسيتخذ قاعدة كل قرض جلب نفع فهو ربة، والقرض لشراء الشقة جائز شرعا لأنه عقد تمويل ويدخل فيه البنك ليمول لي شقة سكنية، هل أقعد فى الشارع؟، وهو ليس ربة”.