قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأعلى للإعلام يعقد لقاءات موسعة على هامش المنتدى السعودي للإعلام

الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من اللقاءات والاجتماعات، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية.

وفي هذا السياق، أجرى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جولة تفقدية بالهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وكان في استقباله د.عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأميرة ريم بنت سيف الإسلام بن سعود، نائبة الرئيس لقطاع الاستراتيجية والتمكين في الهيئة، حيث اطّلع على آليات العمل داخل الهيئة، واستمع إلى شرحٍ وافٍ حول اختصاصاتها التنظيمية وأدوارها في تطوير المشهد الإعلامي، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات، بما يدعم تحقيق مستهدفات التحول الإعلامي، ويرسّخ أفضل الممارسات التنظيمية في قطاع الإعلام. 

كما التقى المهندس خالد عبدالعزيز، السيد علي الزيد، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الإذاعية والتلفزيونية، إلى جانب مناقشة آليات توظيف التقنيات الحديثة في إنتاج المحتوى الإعلامي، بما يدعم رفع كفاءة الأداء الإعلامي ومواكبة التطورات المتلاحقة في هذا القطاع.

وفي السياق ذاته، قام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجولة تفقدية في جناح مدينة الإنتاج الإعلامي، المشارك ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللقاءات والاجتماعات المنتدى السعودي للإعلام المؤسسات الإعلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

ترشيحاتنا

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | تصرف يومي يسرّع الشيخوخة دون أن تشعر.. علامة صامتة تكشف خطرًا صحيا

بالصور

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد