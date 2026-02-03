هيئة ميناء دمياط تستقبل وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفد مؤسسة شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية (MACN) المعنية بمراقبة جهود القضاء على الممارسات غير المشروعة في الصناعة البحرية ودعم حركة التجارة العالمية.

حيث كان في استقبالهم اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بحضور اللواء بحرى أسامة نجم رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري بقطاع النقل البحري واللوجستيات ، اللواء بحري دكتور احمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل وقيادات الجهات العاملة بالميناء والمختصين بالهيئة.



حيث تناول اللقاء أهمية التعاون القائم مع المنظمات الدولية المتخصصة لتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية وخاصة فيما يتعلق بدعم النزاهة والشفافية .

وتأتي هذه الزيارة في ضوء بروتوكول التعاون القائم بين المؤسسة الدولية و قطاع النقل البحري واللوجستيات ، وضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الحوكمة وتحسين تصنيف الموانئ المصرية في مجالات النزاهة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية لميناء دمياط ويرسخ ثقة الخطوط الملاحية ومجتمع الأعمال في بيئة العمل بالميناء.



وقد شهد برنامج الزيارة تقديم عرض توضيحي تناول الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط فى مجال الحوكمة و التحول الرقمي وتطوير منظومات العمل ودورها في تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بالتزامن مع إقامة عدد من المشروعات الكبرى بميناء دمياط .

كما تم عُقد اجتماع مع السادة المرشدين جرى خلاله تبادل الرؤى حول طبيعة منظومة الإرشاد البحري داخل الميناء وآلية دخول السفن وجهود التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة داخل الميناء.

وخلال اللقاءات اطّلع وفد شبكة MACN على الإجراءات التي تتبعها هيئة ميناء دمياط لضمان سلامة وشفافية المعاملات البحرية والتوافق مع المعايير الدولية، حيث أعربوا عن تقديرهم لما لمسوه من تطور ملحوظ في منظومة العمل المؤسسي، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الصورة الذهنية لميناء دمياط كميناء محوري داعم لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وأكدت هيئة ميناء دمياط في ختام الزيارة استمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والنزاهة، بما يتماشى مع جهود وزارة النقل برئاسة السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا.