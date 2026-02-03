قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هيئة ميناء دمياط تستقبل وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

استقبلت هيئة ميناء دمياط وفد مؤسسة شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية (MACN) المعنية  بمراقبة جهود القضاء على الممارسات غير المشروعة في الصناعة البحرية ودعم حركة التجارة العالمية.
حيث كان في استقبالهم اللواء بحري  طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بحضور  اللواء بحرى  أسامة نجم رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري بقطاع النقل البحري واللوجستيات ، اللواء بحري دكتور  احمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل وقيادات الجهات العاملة بالميناء والمختصين بالهيئة.
 

حيث تناول اللقاء أهمية التعاون القائم مع المنظمات الدولية المتخصصة لتطوير منظومة العمل بالموانئ المصرية وخاصة فيما يتعلق بدعم النزاهة والشفافية .
وتأتي هذه الزيارة في ضوء بروتوكول التعاون القائم بين المؤسسة الدولية و قطاع النقل البحري واللوجستيات ، وضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الحوكمة وتحسين تصنيف الموانئ المصرية في مجالات النزاهة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية لميناء دمياط ويرسخ ثقة الخطوط الملاحية ومجتمع الأعمال في بيئة العمل بالميناء.
 

وقد شهد برنامج الزيارة تقديم عرض توضيحي تناول الجهود التي قامت بها هيئة ميناء دمياط فى مجال الحوكمة و التحول الرقمي وتطوير منظومات العمل ودورها في تبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بالتزامن مع إقامة عدد من المشروعات الكبرى بميناء دمياط .
كما تم عُقد اجتماع مع السادة المرشدين جرى خلاله تبادل الرؤى حول طبيعة منظومة الإرشاد البحري داخل الميناء وآلية دخول السفن وجهود التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة داخل الميناء.
وخلال اللقاءات اطّلع وفد شبكة MACN على الإجراءات التي تتبعها هيئة ميناء دمياط لضمان سلامة وشفافية المعاملات البحرية والتوافق مع المعايير الدولية، حيث أعربوا عن تقديرهم لما لمسوه من تطور ملحوظ في منظومة العمل المؤسسي، مؤكدين أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الصورة الذهنية لميناء دمياط كميناء محوري داعم لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأكدت هيئة ميناء دمياط في ختام الزيارة استمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الحوكمة والنزاهة، بما يتماشى مع جهود وزارة النقل برئاسة السيد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ المصرية إقليميًا ودوليًا.

دمياط محافظ دمياط ميناء دمياط هيئة للميناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خبيرة الشرق الأوسط: إسرائيل تستخدم القوة العسكرية لإضعاف النفوذ الإيراني

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: فتح معبر رفح في الاتجاهين يؤكد فشل مخططات التهجير

الشيخ الحسين محمد سليمان،

الشيخ الحسين محمد سليمان : شهر شعبان بوابة الدخول إلى رمضان في الغفران

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد