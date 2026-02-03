مادة غير متوقعة تمنع البكتيريا والسرطان .. اكتشفها

يمتلك زيت القرنفل عدد كبير من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم ولكن ما لا يتوقعه البعض أنه فعال في حماية الجسم من السرطان.

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس يمكن أن يساعد زيت القرنفل في القضاء على العدوى والبكتيريا والالتهابات.

يمنع الالتهابات والبكتيريا

يُعدّ الأوجينول مخدراً طبيعياً وله أيضاً خصائص مضادة للالتهابات، فهو يساعد على تقليل تورم وتهيج اللثة، مما يقلل من الشعور بالألم عند الإصابة بمشاكل الأسنان.

بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ومستويات الأوجينول، يُعرف القرنفل بأنه العشب "الوقائي" الأمثل الذي يمكن أن يساعد في الدفاع ضد أضرار الجذور الحرة.

ثبت أن زيت القرنفل يثبط نمو البكتيريا سالبة الغرام وموجبة الغرام، بالإضافة إلى الخميرة وهذا أمر جدير بالملاحظة، خاصةً وأن البكتيريا سالبة الغرام غالباً ما تكون مقاومة للمضادات الحيوية وغيرها من العلاجات المضادة للبكتيريا.

يمنع السرطان

عندما يتعلق الأمر بحماية الجلد، فقد ثبت أن القرنفل يدعم إعادة تشكيل الأنسجة ويدافع ضد تلف الخلايا الليفية الجلدية، بالإضافة إلى تأثيراته المضادة للسرطان عند استخدامه موضعياً.

تشير بعض الدراسات إلى أنه تم عزل مركبات فعالة أخرى، إلى جانب الأوجينول ، من القرنفل، والتي لها تأثيرات علاجية، بما في ذلك مركب يُسمى أسيتيل الأوجينول وويبدو أن أسيتيل الأوجينول "مثبط قوي للصفائح الدموية" في خلايا الدم البشرية.

هذا يعني أنه يمنع تكتل الصفائح الدموية في الدم، مما قد يساهم في تكوين الجلطات الدموية.

يُعرف القرنفل بخصائصه كمُخفف طبيعي للدم، لدرجة أنه لا يُنصح بخلط زيت القرنفل مع مُخففات الدم التقليدية الأخرى.