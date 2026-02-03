قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدمة بالبيت الأبيض .. ترامب يتهرّب من أسئلة حسّاسة بشأن ملف إبستين والناجيات
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
مرأة ومنوعات

مادة غير متوقعة تمنع البكتيريا والسرطان .. اكتشفها

السرطان
السرطان
اسماء محمد

يمتلك زيت القرنفل عدد كبير من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم ولكن ما لا يتوقعه البعض أنه فعال في حماية الجسم من السرطان.

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس يمكن أن يساعد زيت القرنفل في القضاء على العدوى والبكتيريا والالتهابات.

يمنع الالتهابات والبكتيريا

يُعدّ الأوجينول مخدراً طبيعياً وله أيضاً خصائص مضادة للالتهابات، فهو يساعد على تقليل تورم وتهيج اللثة، مما يقلل من الشعور بالألم عند الإصابة بمشاكل الأسنان.

بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة ومستويات الأوجينول، يُعرف القرنفل بأنه العشب "الوقائي" الأمثل الذي يمكن أن يساعد في الدفاع ضد أضرار الجذور الحرة.

ثبت أن زيت القرنفل يثبط نمو البكتيريا سالبة الغرام وموجبة الغرام، بالإضافة إلى الخميرة وهذا أمر جدير بالملاحظة، خاصةً وأن البكتيريا سالبة الغرام غالباً ما تكون مقاومة للمضادات الحيوية وغيرها من العلاجات المضادة للبكتيريا.

فوائد القرنفل

يمنع السرطان

عندما يتعلق الأمر بحماية الجلد، فقد ثبت أن القرنفل يدعم إعادة تشكيل الأنسجة ويدافع ضد تلف الخلايا الليفية الجلدية، بالإضافة إلى تأثيراته المضادة للسرطان عند استخدامه موضعياً.

تشير بعض الدراسات إلى أنه تم عزل مركبات فعالة أخرى، إلى جانب الأوجينول ، من القرنفل، والتي لها تأثيرات علاجية، بما في ذلك مركب يُسمى أسيتيل الأوجينول وويبدو أن أسيتيل الأوجينول "مثبط قوي للصفائح الدموية" في خلايا الدم البشرية.

هذا يعني أنه يمنع تكتل الصفائح الدموية في الدم، مما قد يساهم في تكوين الجلطات الدموية.

يُعرف القرنفل بخصائصه كمُخفف طبيعي للدم، لدرجة أنه لا يُنصح بخلط زيت القرنفل مع مُخففات الدم التقليدية الأخرى.

زيت القرنفل القرنفل يمنع السرطان السرطان فوائد زيت القرنفل

