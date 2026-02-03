التنمية المحلية: اكتشفنا بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص في وحدات محلية أثناء حملات التفتيش

أكد خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش نفذ 26 حملة تفتيش مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .

وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تم التفتيش على مختلف الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن المصري ".

وتابع خالد قاسم :" تم العمل على فحص شكاوى المواطنين ومواجهة التعدي على املاك الدولة والاراضي الزراعية والمخالفات المالية ومخالفات المرافق ".

وأكمل خالد قاسم :" اكتشفنا بناء أدوار مخالفة بدون ترخيص في عدة وحدات محلية أثناء حملات التفتيش ".



وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر يناير 2026 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى القطاع برئاسة المهندس هيثم الدسوقى قام بـ (26) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوي) على (8) محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية ، الشرقية ، البحر الأحمر، قنا ، سوهاج ، والإسماعيلية ) .

المرور على الوحدات المحلية خلال شهر يناير

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال شهر يناير الماضى حيث شملت الحملات فحص شكاوى المواطنين في مجالات (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئية – مخالفات إدارية) وذلك في حي مصر الجديدة وحي شرق مدينة نصر وحي الهرم ، حي الوايلي، حي النزهة ، مركز ومدينة كفر شكر ، حي المقطم ومركز ومدينة الحسينية وحي وسط القاهرة ، مركز ومدينة بنها وحي العمرانية ومركز ومدينة قنا وحي الدقي وحي الموسكي.

