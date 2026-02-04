خالد جاد الله ينتقد أداء الأهلي: عشوائية فنية .. وتغييرات أربكت اللاعبين

وجه خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، انتقادات حادة لأداء الفريق الأحمر خلال مباراة أمس أمام البنك، مؤكدًا أن العشوائية كانت السمة الأبرز في أداء اللاعبين والإدارة الفنية بقيادة المدرب ييس توروب.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن لاعبي الأهلي ظهروا دون هوية واضحة داخل الملعب، مضيفًا: “كان هناك عشوائية في الأداء، وكذلك في التغييرات، وكأن المدرب توروب يحفظ سيناريو واحد فقط، ينزل مهاجمين بكثرة فيضيق المساحات بدلًا من خلقها”.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن التغييرات الفنية أربكت اللاعبين، قائلًا: “اللاعبون لم يكونوا يعرفون كيف يلعبون، ومهمة المدرب الأساسية هي خلق المساحات، لكن ما حدث هو العكس تمامًا، التغييرات أغلقت المساحات وكأنك عندما لا تريد الفوز تُخرج مدافعين وتدفع بمهاجمين دون فكر”.

وأشار جاد الله إلى أن حظ توروب خدمه في الشوط الثاني، خاصة مع تراجع البنك الأهلي هجوميًا، معتبرًا أن ذلك أنقذ الأهلي من سيناريو أسوأ.

وعن ملف المهاجمين، انتقد جاد الله اختيار كامويش، قائلًا: “لا أعرف سبب التعاقد معه، لاعب الكرة يظهر من لمسة، وجاءته فرصة محققة ولو كان موهوبًا كان سجلها، ومش فاهم هل اختيار مهاجم للأهلي صعب إلى هذه الدرجة؟”.

كما تطرّق للحديث عن أحمد عيد، مؤكدًا أنه ظهر بمستوى سيئ، رغم امتلاكه السرعة والقوة، لكنه يفتقد الجودة في التعامل مع الكرة، مضيفًا: “هو لاعب صغير في السن ويمكنه التطور، لكنه كان متوترًا، وهناك فارق كبير بينه وبين محمد هاني”.

وأكد جاد الله أنه لا يوجد لاعب في الأهلي حاليًا يشبه إمام عاشور، موضحًا أن محمد علي بن رمضان مختلف تمامًا عنه ولم يكن له أي تأثير في مباراة اليوم.

وانتقد تمركز محمد الشناوي في هدف المباراة، معتبرًا أنه كان خاطئًا، وقال: “لو كان واقف بشكل أفضل كان من الممكن أن يتصدى للكرة، وهو يتحمل المسؤولية مع أحمد عيد عن الهدف”.

وتحدّث جاد الله عن بعض اللاعبين الآخرين، مشيرًا إلى أن عدم مشاركة بيكهام بانتظام أثّر على مستواه وتمركزه، بينما أشاد بأداء تريزيجيه، مؤكدًا أنه قدّم مباراة جيدة وتوّج مجهوده بتسجيل هدف.

وفي ختام تصريحاته، أثنى على مصطفى شلبي، الذي قدم مباراة جيدة، لكنه أكد أن مصطفى دويدار كان الأجدر بلقب رجل المباراة، مطالبًا حسام حسن بمتابعته، قائلًا: “لاعب كرة مميز جدًا، وأنا أتابعه منذ أيامه في إنبي”.