«بنزيما»: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. وسأقدّم كل ما لديّ من أجل الزعيم

أعرب النجم الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى صفوف نادي الهلال السعودي، مؤكدًا أن اختياره جاء عن قناعة كاملة بمكانة النادي وتاريخه الكبير، مُشددًا على أنه سيبذل أقصى ما لديه داخل الملعب من أجل تحقيق الإضافة المنتظرة لجماهير الزعيم.

وجاءت أولى تصريحات بنزيما عقب الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى الهلال، حيث عبّر عن فخره بارتداء قميص أحد أكبر أندية القارة الآسيوية، مؤكدًا أن الهلال يمتلك مقومات الفرق الكبرى التي اعتاد اللعب لها طوال مسيرته.

وقال "بنزيما": «أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذا الفريق، الهلال نادٍ عظيم وله تاريخ عظيم»، مشيرًا إلى أن ما حققه النادي من بطولات محلية وقارية يعكس حجمه الحقيقي على الساحة الآسيوية.

وأضاف النجم الفرنسي أن الهلال اعتاد التتويج بالألقاب وصناعة البطولات، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء حماسه لخوض هذه التجربة الجديدة، مؤكدًا أن الانضمام إلى فريق يملك ثقافة الفوز يُمثل تحديًا محفزًا لأي لاعب.

وفي مقارنة لافتة، شبّه بنزيما نادي الهلال بريال مدريد داخل القارة الآسيوية، قائلًا: «الهلال يشبه ريال مدريد هنا في آسيا»، في إشارة واضحة إلى الشخصية القوية، والهيمنة القارية، والعقلية التي لا ترضى إلا بالبطولات.

وأكد بنزيما أنه كان معجبًا بالهلال منذ فترة تواجده في ريال مدريد، مشيرًا إلى أن مواجهته السابقة أمام الزعيم تركت لديه انطباعًا قويًا عن قوة الفريق وتنظيمه داخل الملعب.

وتحدث بنزيما عن إحدى المباريات التي جمعته بالهلال في السابق، قائلًا: «لقد لعبنا مباراة صعبة ضدهم، ولم تكن سهلة على الإطلاق، لكنها كانت مباراة جيدة للغاية، ولهذا السبب هناك ذكريات جميلة».

وأشار إلى أن تلك المواجهة أظهرت قوة الهلال الذهنية والتنظيمية، وهو ما جعله يُدرك مبكرًا أن الفريق يمتلك شخصية الأندية الكبرى القادرة على المنافسة في أعلى المستويات.

وأشاد قائد ريال مدريد السابق بالعقلية التي يتمتع بها لاعبو الهلال، مؤكدًا أن الفريق يضم عناصر مميزة ومنظومة عمل جماعية متكاملة، قائلًا: «الهلال يملك عقلية رائعة، لاعبون رائعون، ومنظومة جماعية قوية».

وأوضح بنزيما أن النجاح لا يعتمد فقط على الأسماء، بل على الانسجام والعمل الجماعي، وهو ما لمسه منذ اللحظة الأولى داخل النادي.

ووجه بنزيما رسالة مباشرة لجماهير الهلال، مؤكدًا أن طموحاته تتماشى مع طموحات النادي، قائلًا: «رسالتي واضحة.. أنتم تعرفون عقليتي، ثقوا بأني سأقدم كل ما لدي في الملعب».

واختتم النجم الفرنسي تصريحاته بالتأكيد على سعادته بتمثيل الهلال، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات، لكنه جاهز لها بكل قوة وحماس.

