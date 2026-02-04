بلاش مُكابرة .. أحمد الطيب يطالب مسئولي الأهلي بعودة إمام عاشور

طالب المعلّق الرياضي أحمد الطيب مسئولي النادي الأهلي، بعودة إمام عاشور، لاعب الفريق، بداية من المباراة المقبلة، في ظل تراجع مستوى الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي في الدوري.

وكتب أحمد الطيب في منشور عبر حسابه علي فيس بوك: "لا عيب ولا غلط ولا حرام عودة إمام عاشور بداية من المباراة القادمة أصبح ضرورة".

وأضاف: “تعاملوا بإحتراف عاقبوا اللاعب وإخصموا منه فلوس بس يلعب.. لكن لا تعاقبوا النادي و الجماهير بلاش مكابرة”.

يذكر أن النادي الأهلي قد قرر توقيع عقوبة على إمام عاشور بتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين، مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.