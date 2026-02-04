شهيدان في خان يونس جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين

أعلن مُجمع ناصر الطبي، يوم الأربعاء عن سقوط شهيدان فلسطينيان وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي على خيام نازحين خارج مناطق انتشار الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يُذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تتوقف على الرغم من الهدنة الموقعة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر الماضي، وصل إلى 529 وإجمالي عدد الإصابات 1,462 وإجمالي حالات الانتشال: 717.

وأكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أنه تم أمس الثلاثاء دخول 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مشيرا إلى أنه نقوم بجهود كبيرة على المستويين الطبي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن اللجنة المصرية افتتحت 18 مدرسة داخل مخيماتها، وتم تجهيزها بمقاعد دراسية كاملة، مع اختيار المدرسين عبر اختبارات دقيقة.