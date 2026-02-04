قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمريكا عادت .. «قبعة» تسرق الأضواء بالبيت الأبيض بشعار جديد لـ ترامب
كرنفال استعراضي لـ 14فرقة للفنون الشعبية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة بدورته الـ13 | شاهد
«بنزيما»: الهلال يشبه ريال مدريد في آسيا.. وسأقدّم كل ما لديّ من أجل الزعيم
توفيق عكاشة مُحذرًا: ترامب بيلعب بالبيضة والحجر ويضع نفسه في خطر
خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك
إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة
بعد أزمة جرينلاند .. ألمانيا تحسم موقفها من مقاطعة المونديال الأمريكي
شهيدان في خان يونس جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين
بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور
بلاش مُكابرة .. أحمد الطيب يطالب مسئولي الأهلي بعودة إمام عاشور
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا .. ننشر أهداف قانون نقابة المهن الرياضية
اليوم.. فصل الكهرباء عن 4 مناطق وقرى في بيلا بكفر الشيخ
أخبار العالم

شهيدان في خان يونس جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لخيم النازحين

قسم الخارجي

أعلن مُجمع ناصر الطبي، يوم الأربعاء عن سقوط شهيدان فلسطينيان وإصابة آخر جراء قصف إسرائيلي على خيام نازحين خارج مناطق انتشار الاحتلال جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

يُذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة، لم تتوقف على الرغم من الهدنة الموقعة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 11 أكتوبر الماضي، وصل إلى 529 وإجمالي عدد الإصابات 1,462 وإجمالي حالات الانتشال: 717.

وأكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أنه تم أمس الثلاثاء دخول 45 فلسطينيا إلى قطاع غزة بعد تلقيهم العلاج في مصر، مشيرا إلى أنه نقوم بجهود كبيرة على المستويين الطبي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.

وقال محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن  اللجنة المصرية افتتحت 18 مدرسة داخل مخيماتها، وتم تجهيزها بمقاعد دراسية كاملة، مع اختيار المدرسين عبر اختبارات دقيقة.

شهيدان في خان يونس الاحتلال خيم النازحين مجمع ناصر الطبي مدينة خان يونس

بالصور

زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

دراسة علمية بجامعة الزقازيق ترصد التأثير الخفي لمواقع التواصل على نفسية الطلاب | صور

طرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقلية .. وصفة مقرمشة زي المطاعم

