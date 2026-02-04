قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. أسعار التذاكر وطرق الحجز

دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026
محمد سمير

تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في إيطاليا خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين من مختلف دول العالم، في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية الدولية المنتظرة، والتي تجمع بين مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيزو.

وتشهد النسخة المقبلة من الأولمبياد الشتوي إقامة المنافسات في 16 رياضة شتوية مختلفة، من بينها التزلج على الجليد، وهوكي الجليد، والكرلينغ، إلى جانب عدد من الألعاب الجبلية التي تقام وسط أجواء طبيعية مميزة في كورتينا دامبيزو.

تنوع أسعار التذاكر حسب الفعاليات

وتختلف أسعار تذاكر أولمبياد الشتاء 2026 باختلاف نوع المنافسة ومكان إقامتها ودرجة الإقبال الجماهيري عليها، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 30 يورو للأحداث الأقل طلبًا، مثل بعض مباريات الدور التمهيدي في منافسات هوكي الجليد.

في المقابل، ترتفع الأسعار في الفعاليات الكبرى، وعلى رأسها حفل الافتتاح، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 260 يورو، وقد تصل إلى نحو 1200 يورو للمقاعد القريبة من أرض الملعب.

أسعار الألعاب المختلفة

وتتنوع أسعار التذاكر وفقًا لنوع الرياضة، إذ تتراوح أسعار تذاكر منافسات الكرلينغ بين 40 و150 يورو، بينما تبدأ أسعار تذاكر التزلج على الجليد من 50 يورو وتصل إلى 440 يورو في بعض المنافسات النهائية.

أما مباريات هوكي الجليد، فتبدأ أسعار التذاكر الخاصة بها من 30 يورو في الأدوار التمهيدية، وترتفع بشكل ملحوظ في الأدوار النهائية، حيث قد تصل إلى 1400 يورو لمباراة النهائي.

طرق حجز تذاكر أولمبياد الشتاء 2026

وتُطرح تذاكر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 عبر الموقع الرسمي للبطولة «Milano Cortina 2026»، حيث تم طرح ما يقرب من 1.5 مليون تذكرة للبيع للجماهير حول العالم.

وشهدت عملية الحجز مرحلتين أساسيتين، إذ تم إطلاق نظام يانصيب بداية من فبراير 2025 لشراء تذاكر الفعاليات الأعلى طلبًا، قبل الانتقال إلى نظام الحجز المفتوح اعتبارًا من أبريل 2025، ما أتاح فرصة أوسع للجماهير لاختيار الفعاليات التي يرغبون في حضورها.

حفل الافتتاح والفعاليات الأبرز

ويُعد حفل الافتتاح، المقرر إقامته على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، من أبرز أحداث البطولة، حيث يشهد عروضًا فنية ضخمة بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم ماريا كاري وأندريا بوتشيلي، وتبدأ أسعار تذاكره من 260 يورو.

كما تحظى منافسات التزلج على الجليد وهوكي الجليد باهتمام جماهيري كبير، نظرًا لقيمتها الفنية العالية وشعبيتها الواسعة في دورات الألعاب الشتوية.

كورتينا دامبيزو وباقات الضيافة

وتستضيف مدينة كورتينا دامبيزو عددًا كبيرًا من المنافسات الجبلية، ما يمنح الزوار فرصة الاستمتاع برياضات الشتاء في أجواء طبيعية خلابة، تجمع بين المنافسة الرياضية والمناظر الجبلية الساحرة.

وفي إطار توفير تجربة متكاملة للجماهير، تُقدم باقات ضيافة خاصة عبر شركة «On Location»، تشمل تذاكر مميزة وخدمات إضافية مثل أولوية الدخول والإقامة في فنادق فاخرة، حيث تبدأ أسعار هذه الباقات من 150 يورو، وقد تتجاوز 10 آلاف يورو في بعض الفعاليات الكبرى.
 

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة
