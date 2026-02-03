قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»
غياب أحمد عيد عن مُواجهة الأهلي والإسماعيلي .. لهذا السبب
أريده أن يُنهي الحرب.. «ترامب»: بوتين أوفى بوعده بوقف الهجمات مؤقتًا ضد أوكرانيا
«مش مشكلة لاعبين» .. حسن المستكاوي ينتقد أداء الأهلي أمام البنك | ماذا قال؟
تعرّف على نتائج الجولة السادسة بدوري السوبر لكرة السلة سيدات
تخطيط دولي بأيدي محلية .. مصطفى بكري يُعلّق على اغتيـ.ـال سيف الإسلام القذافي
«ناسا» تُؤجّل أول رحلة مأهولة للقمر بسبب انخفاض درجات الحرارة
مُحلل رياضي: محمد صلاح «كنز» آرني سلوت في خططته مع ليفربول
لو نازل .. حالة الطقس في مصر اليوم
آرسنال يتأهل لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي على حساب تشيلسي
ترامب : نتفاوض مع إيران الآن
لأول مرة في مصر | جلد طبيعي لعلاج حالات الحروق .. تفاصيل مهمة
محافظات

ليلة في حب التراث..محافظ الوادي الجديد يشهد "حفل السمر" لوفود المحافظات الحدودية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

 شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء الموافق ٣ فبراير ٢٠٢٦م، فعاليات "حفل السمر" المقام بالقرية التراثية بمدينة الخارجة، وذلك بحضور السيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد.


​كما شارك في الاحتفالية الأستاذ محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب وفود المحافظات الحدودية المشاركة في هذا الملتقى الرياضي والثقافي الكبير.

​وقد شهد الحفل تقديم مجموعة متميزة من الفقرات الفنية لفرق الفنون الشعبية التي جسدت التنوع الثقافي لمصر، حيث قدمت:
• ​فرقتا الإسماعيلية وبورسعيد: استعراضات فلكلورية على أنغام السمسمية الساحلية.
• ​فرقة أسيوط للفنون الشعبية: تابلوهات فنية تعكس أصالة التراث الصعيدي.
• ​فرقة شمال سيناء للفن البدوي: عروضاً فنية متميزة تعبر عن عبق الحياة البدوية.

​وأشاد محافظ الوادي الجديد بروح التآخي والترابط التي سادت الأجواء، مؤكداً أن رعاية القيادة السياسية لهذه الفعاليات تعكس الحرص الدائم على تنمية مهارات شباب المحافظات الحدودية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم.

​وفي ختام الاحتفالية، أكد الحضور على أهمية هذه الملتقيات في تعزيز الروابط الثقافية وتبادل الخبرات بين شباب المحافظات الحدودية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في الحفاظ على الهوية التراثية ودعم الفنون الشعبية. وقد انتهى الحفل وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال التي تعكس الوجه الحضاري لمحافظة الوادي الجديد.
ياتي ذلك ​تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

