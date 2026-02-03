قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسعد بولس: إجراءات قانونية معقدة تؤخر تصنيف الإخوان في السودان منظمة إرهابية

أكد مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، أن تصنيف فرع جماعة الإخوان المسلمين في السودان كمنظمة إرهابية يخضع لإجراءات قانونية وإدارية معقدة داخل الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة «تستغرق بعض الوقت» وفقا للقوانين الأميركية المعمول بها.

وفي سياق متصل، أعلن بولس أن الولايات المتحدة تعمل على حشد نحو مليار و500 مليون دولار لدعم الشعب السوداني، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.

وأشار إلى أن المساعدات المرتقبة ستشمل الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، إلى جانب دعم البنى التحتية الحيوية في مناطق النزاع، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين المتضررين.

وأضاف أن واشنطن تواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين والأطراف المعنية في السودان للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أن تحقيق هذه الهدنة يُعد خطوة محورية لتسهيل إيصال المساعدات وضمان حماية المدنيين.

وشدد بولس على أن الجهود الأمريكية تركز على توفير بيئة آمنة للعمل الإنساني داخل السودان، ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الاستقرار ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية التي طالت ملايين المدنيين.

واختتم مستشار الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على التزام بلاده بدعم الشعب السوداني، والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات بشكل آمن وفعال، وتحقيق تقدم ملموس نحو هدنة إنسانية تسهم في حفظ الأرواح وتخفيف المعاناة.

