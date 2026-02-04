برشلونة يتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب «ألباسيتي»

تأهل برشلونة الي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب ألباسيتي، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب كارلوس بلمونتي، ضمن منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026.

آحرز لامين يامال هدف تقدم برشلونة في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول ، وأضاف رونالد أراوخو الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وقلص ألباسيتي الفارق في الدقيقة 87، عن طريق خافي مورنيو.



وكان برشلونة قد بلغ هذا الدور بعد فوزه على راسينج سانتاندير بهدفين دون رد في دور الـ16، بينما صنع ألباسيتي بعدما أقصى ريال مدريد بنتيجة 3-2 في مباراة تاريخية.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: جارسيا

الدفاع: كانسيلو – أراوخو – مارتن – جارسيا

الوسط: داني أولمو – فرينكي دي يونج – بيرنال

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – ماركوس راشفورد