قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يفكك شبهات الإلحاد بأسلوب عصري.. كتاب جديد لإمام وخطيب مسجد السيدة زينب

الدكتور أحمد عصام فرحات
الدكتور أحمد عصام فرحات
محمد صبري عبد الرحيم

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإشراف وتقديم أ.د/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كتاب: "الاستدلال على وجود الله بين العقل والنقل- دراسة في تفكيك شبهات الإلحاد المعاصر" للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها). 


وأشرف على مراجعة الكتاب: أ.د/ محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


ويتميز الكتاب أنه يغوص في أعماق قضية الإلحاد، لا من باب الجدل العقيم، بل من باب الرحمة بالإنسان الحائر، والحرص على تشييد لبنات منيرة في جدار الحماية الفكرية للأمة، وسياج يعزز اليقين ويرسخه، وسراج يضيء دروب الحائرين.

 وفي سبيل تحقيق تلك الغاية، عرض الكتاب مقولات الملحدين في إطارها الحقيقي وعلى لسان أصحابها، ثم حللها ونقدها بالجواب الشافي، مستدلًّا بالبراهين العقلية والنقلية التي من شأنها أن تعيد إلى القلب طمأنيته وإلى العقل توازنه، وإلى الروح صفاءها، بما يظهر معه للناظر المنصف أن ما ظنه الملحدون برهانا ليس إلا خيالًا فاسدًا، وأن ما عدوه قاطعًا إنما هو وهم زائل وتخرصات فاسدة.


وفي هذا الإطار، فإن الكتاب دراسة لبعض الوجوه الدلالية على وجود الله، وطرائق البرهنة عليه عند الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، وفق معطيات العلم الحديث ونتائجه، ومناقشة الإيرادات والاعتراضات، والحكم والإجابة عليها على نحو محكم ومتسق، مع إبراز الإشكالات والتناقضات الموجودة في بنية التصور الإلحادي وخطابه، مستهديًا في كل ذلك بدلائل النقل الصحيح وأطروحات العقل السليم، مع محاولة تجديدية لإعادة صياغة الأدلة العقدية المتسقة المحررة التي تثبت وجود الإله، بما يؤدي إلى عصرنة الاستدلال على وجود الله، لمواجهة الظاهرة الإلحادية الجديدة.

الاستدلال على وجود الله الاستدلال على وجود الله بين العقل والنقل شبهات الإلحاد تفكيك شبهات الإلحاد الإلحاد أحمد عصام فرحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

ترشيحاتنا

جانب من الحملة

حملات مكثفة لضبط الشارع بالشروق وغلق وتشميع المحلات غير المرخصة .. صور

إيلاب تحصل على علامة الجودة " بكل فخر صنع في مصر"

إيلاب تحصل على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر"

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟
هل الصلصات الحارة خيار صحي؟

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

التدخين
التدخين
التدخين

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد