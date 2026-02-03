يفكك شبهات الإلحاد بأسلوب عصري.. كتاب جديد لإمام وخطيب مسجد السيدة زينب

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإشراف وتقديم أ.د/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية كتاب: "الاستدلال على وجود الله بين العقل والنقل- دراسة في تفكيك شبهات الإلحاد المعاصر" للدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).



وأشرف على مراجعة الكتاب: أ.د/ محمد عبد الرحيم البيومي الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



ويتميز الكتاب أنه يغوص في أعماق قضية الإلحاد، لا من باب الجدل العقيم، بل من باب الرحمة بالإنسان الحائر، والحرص على تشييد لبنات منيرة في جدار الحماية الفكرية للأمة، وسياج يعزز اليقين ويرسخه، وسراج يضيء دروب الحائرين.

وفي سبيل تحقيق تلك الغاية، عرض الكتاب مقولات الملحدين في إطارها الحقيقي وعلى لسان أصحابها، ثم حللها ونقدها بالجواب الشافي، مستدلًّا بالبراهين العقلية والنقلية التي من شأنها أن تعيد إلى القلب طمأنيته وإلى العقل توازنه، وإلى الروح صفاءها، بما يظهر معه للناظر المنصف أن ما ظنه الملحدون برهانا ليس إلا خيالًا فاسدًا، وأن ما عدوه قاطعًا إنما هو وهم زائل وتخرصات فاسدة.



وفي هذا الإطار، فإن الكتاب دراسة لبعض الوجوه الدلالية على وجود الله، وطرائق البرهنة عليه عند الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم، وفق معطيات العلم الحديث ونتائجه، ومناقشة الإيرادات والاعتراضات، والحكم والإجابة عليها على نحو محكم ومتسق، مع إبراز الإشكالات والتناقضات الموجودة في بنية التصور الإلحادي وخطابه، مستهديًا في كل ذلك بدلائل النقل الصحيح وأطروحات العقل السليم، مع محاولة تجديدية لإعادة صياغة الأدلة العقدية المتسقة المحررة التي تثبت وجود الإله، بما يؤدي إلى عصرنة الاستدلال على وجود الله، لمواجهة الظاهرة الإلحادية الجديدة.