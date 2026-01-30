قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

خطيب الجمعة: الساعي في أمن الوطن وحفظه مجاهد في سبيل الله

محمد صبري عبد الرحيم

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، خطيب الجمعة بمسجد الشرطة اليوم، إن الأمن نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها في زمن كثرت فيه المخاطر، ويبقى خلف هذه النعمة رجال اختارهم الله ليكونوا درع الوطن.

حماية الناس عبادة

وأضاف «فرحات»، في خطبة الجمعة اليوم، أن رجال الأمن خرجوا من بيوتهم ويعلمون أن العودة ليست مضمونة، يعلمون أن حماية الناس عبادة، صفوة من الرجال، صدق فيهم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله ».

مصر القلب النابض للعروبة والإسلام

وأشار إلى أن مصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام، حظيت برصيد حضاري عميق كان وسيظل دافعًا لمسيرة الوطن وأجياله المتعاقبة نحو واقع ومستقبل مشرق.

مصر في القرآن الكريم

وتابع: مصر البلد الذي ذكره الله في القرآن الكريم مرات عديدة تصريحًا وتلميحًا، قال الله تعالى: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ»، مشيرًا إلى أن أن الله تعالى كلم سيدنا موسى -عليه السلام- على أرض سيناء، وعاشت على هذه الأرض أمُنا هاجر أم سيدنا إسماعيل جد نبينا محمد -عليهم الصلاة والسلام-، وعاش على ترابها نبي الله إدريس وإسماعيل ويعقوب ويعقوب وعيسى -عليهم الصلاة والسلام-، وكثير من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والعلماء والأولياء.

أجر من يحرس الوطن

وأكد أن الساعي في أمن هذا البلد وحفظه مجاهد في سبيل الله، بنص حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «- أَلا أُنَبِّئُكُمْ بليلةٍ أفضلَ من ليلةِ القدرِ ؟ حارِسُ الحَرَسِ في أرضِ خَوْفٍ لعلَّهُ ألَّا يرجعَ إلى أهلِهِ»،  وهو القائل -صلى الله عليه وسلم-: «موقفُ ساعةٍ في سبيلِ اللهِ خيرٌ من قيامِ ليلةِ القدرِ عندَ الحَجرِ الأسوَدِ».

ولفت إلى أن الله تعالى جعل أرواح الشهداء تسرح في الجنة حيث شاءت، وترد أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في العرش.

أحمد عصام فرحات مسجد الشرطة خطيب الجمعة خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

